Wszyscy wiemy, że wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia. Pamiętajmy, że rak piersi nie jest wyrokiem - przypomina pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda w nagraniu, w którym zachęca kobiety do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji "Badamy nie tylko Mamy!".

W środę Kancelaria Prezydenta opublikowała nagranie, na którym Agata Kornhauser-Duda promuje akcję "Badamy nie tylko Mamy!". Pierwsza dama jest Ambasadorką Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce.

Akcja "Badamy nie tylko Mamy!"

- Kiedy zdecydowałam się zostać Ambasadorką Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce, wiedziałam, że będę uczestniczyć w wielu cennych inicjatywach podejmowanych przez środowisko polskich Amazonek. Akcja "Badamy nie tylko Mamy!" jasno dowodzi, że aktywność i energia Amazonek są niespożyte - mówi Kornhauser-Duda.

ZOBACZ: WHO: rak piersi najczęstszym nowotworem, wyprzedził raka płuca

Dodała, że za każdym razem jest pod wrażeniem "entuzjazmu, z jakim Amazonki podchodzą do wykonywania stawianych sobie zadań".

- Z tym większym przekonaniem postanowiłam wesprzeć obecną ogólnopolską inicjatywę, której celem jest rozpowszechnianie wiedzy społecznej na temat przeciwdziałania i zapobiegania chorobom nowotworowym piersi - mówi pierwsza dama.

Małżonka Prezydenta - Ambasadorka Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce - zachęca wszystkie panie do udziału w akcji „Badamy nie tylko Mamy!" organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Amazonki.



Jednym z istotnych wyzwań zdrowotnych Polek jest rak piersi. Na problem zwraca uwagę… pic.twitter.com/CfGmspuEBb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) May 24, 2023

"Rak piersi nie jest wyrokiem"

Agata Kornhauser-Duda zachęca do wzięcia udziału w akcji "Badamy nie tylko Mamy!", która będzie prowadzona w miastach w całej Polsce. Wyjaśnia, że będzie tam można skorzystać z fachowej wiedzy, jak przeprowadzić samodzielne badanie piersi, ale także zachęcić "swoje mamy, babcie, córki i znajome do poddania się badaniom profilaktycznym".

- Wszyscy wiemy, że wczesne wykrycie nowotworu daje duże szanse na wyzdrowienie i powrót do normalnego życia. Pamiętajmy, że rak piersi nie jest wyrokiem - mówi.

ZOBACZ: Lekarze potwierdzili: Joe Biden miał nowotwór. Wyniki biopsji prezydenta USA

Pierwsza dama podkreśla, że Federacja Stowarzyszeń Amazonek "istnieje właśnie po to, by wspierać psychicznie, motywować do walki o zdrowie i edukować".

- Drogie Amazonki, wyrażam szczere uznanie dla pracy lokalnych organizacji Amazonek oraz dla wszystkich tych, którzy z paniami współpracują. Niech służba ta nadal przynosi jak najlepsze efekty i buduje wspólnotę ludzi dzielnych, wrażliwych i solidarnych - dodała.

Na koniec życzyła wytrwałości w pracy, satysfakcji z osiągniętych sukcesów oraz powodzenia w niesieniu pomocy kobietom.

WIDEO: Cymański: Nigdy nie zdradzę Ziobry, najpierw pójdę do niego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/dk/ Polsatnews.pl