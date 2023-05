Frans Timmermans gościł z wizytą w Koninie. Na temat transformacji energetycznej w Wielkopolsce rozmawiała z wiceszefem Komisji Europejskiej Dominika Tarczyńska.

- To dla mnie emocjonalny moment, ponieważ mamy wiele wspólnego. Ja także jestem z regionu górniczego, wszystkie regiony górnicze w Europie mają swoje zespoły. Było to dla mnie jak powrót do domu - powiedział Timmermans.

Timmermans do górników: Nie pozostawajcie w przeszłości

Wiceszef KE został zapytany, jakie widzi szanse dla górników po transformacji energetycznej.

- Moje przesłanie dla nich to: istnieje przyszłość po górnictwie. Istnieje przyszłość po górnictwie dla górników. To jest nasza wiadomość. Nie pozostawajcie w przeszłości. Wybierzcie przyszłość, która jest czystsza i w której będziecie wykonywać dobrą pracę za dobre pieniądze. Tego właśnie potrzebujemy dla regionów górniczych - stwierdził.

Na uwagę, że przekwalifikowanie nie jest tak proste, a koszty są wysokie, Timmermans zauważył, że "przekwalifikowanie jest trudne dla każdego, kto jest związany z określoną branżą".

- Górnicy pracują z narzędziami, korzystają z technologii, są zainteresowani technologią. Potrzebujemy podwyższyć ich kwalifikacje, nie zaniżyć je - podkreślił.

- To jest ten błąd, który popełniliśmy w Holandii 50 lat temu. Daliśmy im prace, które dla nich były degradacją. Tu mamy możliwość podniesienia ich kwalifikacji, ponieważ przemysł w Polsce się rozwija. Możemy dać im przyszłość, z której będą dumni - dodał.

ZOBACZ: Wojciech Dąbrowski: Energetyka jądrowa ma szansę stać się najważniejszym źródłem bezpiecznej energii

Timmermans został zapytany, jak widzi przyszłość wschodniej Wielkopolski. - Region podjął własną decyzję, obrał własny kierunek. Jeśli przyjrzymy się temu jak wygląda teraz Konin, energia jest czysta i jest to sukces ekonomiczny dla miasta. Możemy być częścią tej przemiany. Wiele inwestycji może zostać wspartych przez fundusze europejskie. To okazja, z której nie można nie skorzystać - stwierdził.

- Musimy uczyć się na błędach i patrzeć na możliwości jakie mamy dzisiaj. Polska jest krajem technologii z wieloma innowacjami w przemyśle, musimy z nich skorzystać. Polska już dziś tworzy więcej baterii niż jakiekolwiek inne państwa europejskie. Polska buduje wspaniałe elektryczne autobusy na rynek światowy. W planach jest zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, to są branże przyszłości. Polska musi być jednym z pierwszych państw, które skorzystają z tej możliwości - mówił Timmermans w Koninie.

WIDEO: Frans Timmermans odwiedził Wielkopolskę. W Koninie spotkał się z górnikami

W Pątnowie powstanie pierwsza elektrownia jądrowa

W połowie kwietnia ZE PAK oraz Polska Grupa Energetyczna podpisały ostateczne porozumienie o powołaniu wspólnej spółki - PGE PAK Energia Jądrowa. Będzie ona odpowiedzialna po polskiej stronie za stworzenie elektrowni jądrowej w Pątnowie.

- Węgiel brunatny będzie przechodził do historii. To jest oczywiście proces - mówił wówczas minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Chcemy oprzeć nasz miks energetyczny o energię jądrową i odnawialne źródła energii - dodał.

Elektrownia Pątnów to elektrownia opalana węglem brunatnym. Spółka ZE PAK zakłada odejście od węgla z końcem 2024 roku.

