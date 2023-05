Agnieszka Gozdyra nominowana do nagrody Gruba Ryba 30-lecia

Powracają Grube Ryby – nagrody Radia Kolor 103 FM. Statuetki zostaną wręczone podczas Gali Urodzinowej Radia Kolor w Opera Club w Warszawie. W gronie nominowanych do nagrody Gruba Ryba 30-lecia znalazła się Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.

Po przerwie związanej z pandemią COVID-19, nagrody Radia Kolor powracają po 4 latach przerwy. W tym roku stacja przyzna statuetki w siedmiu kategoriach:

Przebojowy głos – w której nominowano piosenkarzy

– w której nominowano piosenkarzy Największe serce – dla ludzi i organizacji niosących pomoc

– dla ludzi i organizacji niosących pomoc Życie ze smakiem – dla restauracji i innych punktów gastronomii w Warszawie

– dla restauracji i innych punktów gastronomii w Warszawie W sieci – dla najciekawszych osobowości i projektów w internecie

– dla najciekawszych osobowości i projektów w internecie Kobieta Koloru – dla wyróżniających się kobiet

– dla wyróżniających się kobiet W formie – dla sportowców i osób propagujących zdrowy styl życia

– dla sportowców i osób propagujących zdrowy styl życia Gruba Ryba 30-lecia – specjalna kategoria, w której uhonorowani zostaną byli pracownicy Radia Kolor z okazji 30 urodzin.

O wyniku plebiscytu zdecydują słuchacze. Głosowanie rusza w poniedziałek 22.05.2023 r. o godzinie 12:00 i potrwa do 12.06.2023 do godziny 12:00.

Głosowanie odbywa się na stronie https://radiokolor.pl/grube-ryby

Głosy można oddawać raz na 24 godziny – w każdej z siedmiu kategorii. W trakcie głosowania można także wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania są podwójne zaproszenia na Galę Urodzinową Radia Kolor oraz nagrody od partnerów poszczególnych kategorii.

Grube Ryby 2023 zostaną wręczone podczas specjalnej Gali Urodzinowej, która odbędzie się 16.06.2023 w Opera Club w Warszawie. Gwiazdą wieczoru będzie brytyjski wokalista i gitarzysta Alfie Templeman.

ZOBACZ: Dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra z nagrodą ShEO Awards 2021 w kategorii "Gwiazda mediów"

Partnerami plebiscytu są: AAA Auto, Rituals, Port Praski, Space Memory, Thai Bali SPA, Travelplanet.pl oraz Sodastream.

Grube Ryby – nagrody Radia Kolor przyznano po raz pierwszy 25 lat temu – w 1998 roku, przy okazji piątych urodzin Radia Kolor. Plebiscyt powrócił po latach przerwy w 2015 roku. Dotychczas laureatami Grubych Ryb zostali m.in.: Krystyna Czubówna, Jolanta Kwaśniewska, Jerzy Owsiak, Marek Kotański, Jerzy Stuhr, Kayah, Dorota Wellman czy Katarzyna Bosacka.

Agnieszka Gozdyra wśród nominowanych

"Ta ostra jak żyleta pani z telewizji" - tak dziś o niej mówią, widząc w Telewizji Polsat. Ale ta "żyleta" ostrzyła się jeszcze w latach 90. na 103 FM. "Agnieszka Gozdyra zaczynała pracę w Radiu Kolor w 1994 roku i od razu pokazała, że ma charakterek! Jak mówi - napisała u nas pierwszy i jeden i w swoim życiu donos. Na Wojciecha Cejrowskiego" - czytamy na stronie organizatorów.

"Agnieszka to jednak nie tylko silna osobowość. To także świetna dziennikarka, która pokazała w Radiu Kolor różne swoje oblicza. Przez chwilę była nawet prezenterką, ale to newsy płyną w jej krwi. Pracę w Kolorze kończyła w 2005 roku jako nasza Szefowa Newsroomu" - brzmi notatka o nominowanej.

