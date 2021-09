"Mimo fali hejtu, która czasem w jej kontekście wzbiera, ona po prostu robi swoje. Rozmawia z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej, pomagając widzom zrozumieć jej zawiłości. Do swoich programów zaprasza nawet bardzo kontrowersyjne postaci, by na żywo weryfikować, czym te kontrowersje są powodowane. Prowadzonym przez nią dyskusjom nie brakuje emocji, choć to właśnie ona opanowała do perfekcji sztukę ich uspokajania, nawet gdy w telewizyjnym studio wrze" - ocenili organizatorzy ShEO Awards 2021.

"Bardzo dziękuję za nagrodę redakcji tygodnika "Wprost". Dziękuję mojej stacji Polsat News i całemu zespołowi za świetną współpracę. Nie czuję się gwiazdą, choć taka jest nazwa nagrody. Kocham to, co robię i niech to trwa" - napisała Agnieszka Gozdyra na Twitterze.

Agnieszka Gozdyra to dziennikarka Polsat News i prowadząca "Debatę Dnia".

Wśród nagrodzonych kobiet znalazły się także m.in. Anna Lewandowska (kat. "Liderka biznesu") czy Maryla Rodowicz ("Ikona kultury").

