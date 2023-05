Do zdarzenia doszło w lokalu z kebabami w powiecie otwockim. Zatrzymany przez dzielnicowych 25-letni mieszkaniec Celestynowa liczył, że uda się mu zastraszyć pracowników lokalu z kebabami i będą mu codziennie wydawać darmowe jedzenie.

Amator darmowych kebabów

Przez długi czas jego plan działał. - Jak ustalili policjanci, mężczyzna już od września 2022 roku odwiedzał lokal. Początkowo pracownicy ulegali jego prośbom i wydawali mu darmowe posiłki, ale wraz z upływem czasu, mężczyzna zaczął pojawiać się coraz częściej. Co więcej przemocą i groźbą żądał od nich już nie tylko jedzenia, ale również i pieniędzy - relacjonowała młodsza aspirant Paulina Harabin.

Zastraszeni i zmęczeni tym faktem właściciele lokalu zgłosili sprawę na policję. Jak się okazało, młody mężczyzna był dobrze znany miejscowym dzielnicowym. Został natychmiast zatrzymany w miejscu zamieszkania. Amator darmowych kebabów trafił do policyjnej celi.

25-latkowi grozi więzienie

Teraz złodziej usłyszał zarzut zmuszania przemocą i groźbą pracowników lokalu do określonego działania. - Prokurator objął go policyjnym dozorem połączonym z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonymi i zakazem przebywania w lokalu. Za przestępstwo, którego się dopuścił grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności - dodała Harabin.

Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Otwocku.

nb / map/polsatnews.pl