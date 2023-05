Na osiedlu w Biłgoraju pojawił się nowy szlaban, wywalczony przez mieszkańców dwóch bloków, wykonany na ich koszt i za zgodą zarządzającej terenem spółdzielni. - Jeżdżą, jak kto chce, jak w starym kinie. My jesteśmy za i to myśmy walczyli, żeby był - mówił Polsat News jeden ze zwolenników szlabanu. - Tutaj to się robi tor rajdowy - dodał drugi.

Nie wszyscy mieszkańcy osiedla są zadowoleni

Szlaban będzie działał na pilota, ma stawiać opór piratom i parkującym nielegalnie samochodom niszczącym trawniki, których jest zatrzęsienie, a których - kiedy powstawały bloki - prawie nie było. - Samochodów było dwie trzy syrenki na całym osiedlu - mówił prezes spółdzielni mieszkaniowej "Łada" Aleksander Bełżek i dodaje, że sytuacja zdecydowanie się zmieniła.



Jak wyjaśnia prezes, decyzja o szlabanie zapadła, ponieważ "muszą się liczyć z większością mieszkańców". - Argumentem za jest bezpieczeństwo, bo mieszkańcy twierdzą, że dzieci się poruszają po tej drodze - dodał.

WIDEO. Szlaban podzielił mieszkańców osiedla w Biłgoraju

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



- Inwestycja jest niepotrzebna, bo to nic nie zmieni. Wprowadzenie zdrowego trybu życia, promowanie zdrowego stylu życia mogłaby coś zmienić, bo ludzie zamiast wsiadać do samochodu, wybieraliby spacer czy rower - mówił jeden z mieszkańców osiedla.



W dyskusji o przyszłości szlabanu nie brakuje też głosów obojętnych lub rozjemczych. - Nie mam samochodu także mi jest wszystko jedno - komentuje mieszkanka osiedla.

Szlaban zostaje... na razie otwarty

Droga zamknięta szlabanem to droga osiedlowa, ale publiczna, wyremontowana przez miasto, za pieniądze wszystkich podatników. Ale burmistrz rozkłada ręce, bo w umowie ze spółdzielnią jest zapis jedynie o zagwarantowaniu dostępności.



- Ten warunek dostępności został spełniony natomiast ten warunek przejezdności nie został spełniony, ale on nie został określony w umowie przy dofinansowaniu, dlatego nie mogę nie pozwolić na zamknięcie tej drogi - mówił Janusz Rosłan, burmistrz miasta.



Szlaban zostaje, ale przez kilka tygodnie będzie jeszcze otwarty. W tym czasie wszyscy zainteresowani mają otrzymać piloty – dotyczy to także pogotowia i straży pożarnej.

WIDEO: Kraków: Złodzieje znaczą mieszkania. Lokatorzy założyli straż sąsiedzką Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/Polsat News