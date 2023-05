Na nagraniu opublikowanym we wtorek przez organizację informacyjną The Iowa Capital Dispatch można zobaczyć niebezpieczne zdarzenie, do którego doszło w marcu 2021 roku.

Policjant Patrick McCarty zatrzymał Dennis Guider Jr., za którym wydano nakaz aresztowania. Funkcjonariusz poprosił Guidera, by wysiadł z z samochodu w celu identyfikacji. Przez chwilę policjant czekał, aż Guider wykona jego polecenie.

ZOBACZ: USA. Nowy Jork się zapada. Zagrożone są słynne dzielnice

Po chwili miedzy Guiderem, a mężczyzną w samochodzie doszło do awantury, jeden z nich opuścił auto - Guider w nim pozostał.

USA: Mężczyzna uciekał przed policją z funkcjonariuszem na masce samochodu

W tym momencie policjant wyciągnął broń i wycelował w stronę mężczyzny. - Zatrzymaj samochód - krzyczał.

Do auta podbiegł drugi funkcjonariusz. Nagle Guider odpalił samochód i ruszył, gdy na jego drodze stał policjant z wyciągniętą bronią. Policjant znalazł się na masce samochodu, cały czas celując w stronę mężczyzny i krzycząc, by zatrzymał samochód.

- Naciśnij hamulec, naciśnij hamulec - krzyczał do uciekającego mężczyzny.

ZOBACZ: USA: Katastrofa samolotu na Florydzie. Maszyna runęła na miasto



Nagle Guider wyjechał na ulicę - na masce wciąż znajdował się policjant. W tle słychać było policyjny radiowóz na sygnale. Po zwiększeniu prędkości, policjant nie mógł dłużej utrzymać się na samochodzie.

W trakcie ucieczki można było zobaczyć, że funkcjonariusz, który początkowo znajdował się na masce, ledwo trzymał się tylnej szyby samochodu. Ostatecznie po wjechaniu na usypaną ziemię McCarty spadł z samochodu.

Jak przekazał portal The Sun, policjant potrzebował roku, by dojść do siebie po wypadku. Funkcjonariusz przez trzy miesiące nie był w stanie pracować. Natomiast Guider w ubiegłym tygodniu został skazany na pięć lat więzienia.

WIDEO: Paweł Łatuszka w "Gościu Wydarzeń" o scenariusz po śmierci Łukaszenki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

anw/polsatnews.pl