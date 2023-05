O godzinie 9 rano w czwartek rozpoczął się pisemny egzamin z historii. Po południu maturzyści napiszą egzamin z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Maturzyści przystępują do nich dobrowolnie.

Tegoroczna matura przeprowadzana jest w dwóch formułach. Nowej (Formuła 2023) dla absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz starej (Formuła 2015) dla uczniów techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum oraz absolwentów szkół branżowych II stopnia.

Matura z historii i języka włoskiego

Egzamin z historii rozpoczął się o godz. 9:00. Potrwa 180 minut. Chęć zdawania egzaminu z historii na poziomie rozszerzonym zadeklarowało ok. 18 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia.

Historia jest na siódmym miejscu, jeśli chodzi o wybór wśród maturzystów z liceów (chce ją zdawać ok. 13,6 tys. absolwentów LO, czyli 8,6 proc. z nich), a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia jest na ósmym miejscu (chce ją zdawać ok. 4,5 tys. absolwentów T i BSII, czyli 3,9 proc. z nich).

ZOBACZ: Matura 2023. Egzamin z chemii i historii muzyki. Odpowiedzi i arkusze w Interii

Egzamin z języka włoskiego rozpocznie się o godzinie 14:00. Na poziomie rozszerzonym potrwa 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.

Chęć zdawania włoskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 347 licealistów: 270 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i 77 absolwentów techników i szkół branżowych II stopnia. 41 tegorocznych absolwentów zadeklarowało, że będzie zdawać egzamin z języka włoskiego na poziomie dwujęzycznym.

Trzy obowiązkowe egzaminy

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym. Wszyscy muszą też przystępować do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych muszą przystąpić jeszcze do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

ZOBACZ: Matura 2023. Biologia i język rosyjski na poziomie rozszerzonym. Rozwiązania w Interii

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Matura 2023. Odpowiedzi z języka polskiego, angielskiego i matematyki

Arkusze maturalne wraz z odpowiedziami można znaleźć na stronie Interii.

Matura z języka polskiego:

Matura z języka polskiego w starej formule 2015. Arkusz CKE i odpowiedzi

Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego w formule 2023

Matura z języka angielskiego:

Formuła 2015 z języka angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi

Język angielski podstawowy. Arkusze CKE i odpowiedzi

Matura z matematyki:

Matura 2023 z matematyki. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze CKE i rozwiązania z matematyki. Matura 2023, formuła 2015

WIDEO: Kraków: Złodzieje znaczą mieszkania. Lokatorzy założyli straż sąsiedzką Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/kg