W 2023 roku egzaminy maturalne przeprowadzane są w dwóch formułach. W nowej (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących.

Absolwenci techników, którzy ukończyli czteroletnie technikum, i absolwenci szkół branżowych II stopnia zdają maturę w starej formule (Formuła 2015).

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matura 2023 z biologii

O godzinie 9 rano ok. 46,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia przystąpiło do egzaminu z biologii. Wśród maturzystów z liceów to czwarty najczęściej wybierany przedmiot, a wśród maturzystów z techników i szkół branżowych II stopnia plasuje się na piątym miejscu.

Na egzamin przewidziano 180 minut.

W tym miejscu od godz. 14:00 znajdziecie arkusz CKE - biologia poziom rozszerzony (formuła 2023 - arkusz CKE w kolorze fioletowym) wraz z proponowanymi odpowiedziami opracowanymi przez eksperta Interii:

Matura 2023 z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym

Popołudniu odbędzie się matura z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym. Chęć przystąpienia do tego egzaminu zadeklarowało ok. 2,2 tys. absolwentów. Z kolei jedynie 91 tegorocznych przystąpi do egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie dwujęzycznym.

Na rozwiązanie zadań na poziomie rozszerzonym zdający będą mieli 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym – 180 minut.

