- Łukaszenka to już nie młodzieniaszek. 30 sierpnia skończy 69 lat, ma prawo się pochorować, trafić do szpitala, przejść leczenie - mówi w rozmowie z Interią, Michał Kacewicz. Dziennikarz Biełsatu odniósł się do dywagacji na temat stanu zdrowia białoruskiego dyktatora.

O zdrowiu polityka z Mińska mówi się nieprzerwanie od 9 maja i jego obecności na Paradzie Zwycięstwa w Moskwie. Wówczas to Aleksandr Łukaszenka pojawił się z bandażem na prawej ręce. W trakcie wydarzenia widać było, że nie jest w dobrej formie zdrowotnej.

Po zakończeniu parady dyktator nie skorzystał z zaproszenia na uroczysty obiad. W asyście karetki pojechał na lotnisko i udał się do Mińska. Po wzięciu udziału w obchodach Dnia Zwycięstwa w stolicy Białorusi ukrył się na kilka dni. Wówczas to pojawiły się pierwsze medialne dyskusje na temat jego stanu zdrowia.

- Zdrowie dyktatorów było, jest i będzie tematem absolutnego tabu. Zawsze skrzętnie ukrywali informacje na ten temat. To co wydaje się na zewnątrz, jak nagrania z Moskwy z 9 maja, na których widzimy zbolałego Łukaszenkę, i skąpe informacje o tym, co się z nim działo, stwarzają pole do budowania najprzeróżniejszych teorii spiskowych - podkreśla Kacewicz w wywiadzie dla Interii.

Zdrowie dyktatora problemem dla elit

Zdaniem eksperta, kwestie zdrowotne Łukaszenki, nawet w formie plotek, są bardzo niebezpieczne dla bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju obozu władzy.

- Jeśli ta nomenklatura zaczęłaby się chwiać pod ciężarem różnych domysłów i obaw o to, co będzie, bo może "Baćki" Łukaszenki już nie ma albo jest bardzo ciężko chory, to wprowadziłoby niepewność, chaos i rodziło niebezpieczeństwo. Łukaszenka musiał to zdusić w zarodku - zauważa.

Więcej o problemach dyktatora i ewentualnej sukcesji przeczytasz w Interii, w wywiadzie "Sukcesja. Słabnący Łukaszenka nie namaści żadnego z synów".







WIDEO: Wypadek polskiego autokaru w Niemczech. Kilkadziesiąt osób poszkodowanych Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/pgo/ Polsatnews.pl