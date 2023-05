Portugalia to kolejny kraj w Europie, w którym zalegalizowano eutanazję. We wtorek wieczorem prezydent Marcelo Rebelo de Sousa podpisał stosowną ustawę. Z kolei w piątek przyjął ją parlament.

Dyskusja o eutanazji - podobnie jak ta o aborcji - od zawsze budzi skrajne emocje w społeczeństwie. Kolejny kraj Unii Europejskiej zalegalizował ten zabieg.

Specjaliści medyczni w Portugalii będą mogli pomagać ludziom przerwać życie, jeśli ci doświadczają skrajnego cierpienia, nieuleczalnej choroby lub ciężkiego urazu - czytamy na BBC.

Osoba chcąca dokonać eutanazji będzie musiała przejść rozmowy z komisją lekarską.

Portugalia za eutanazją. Konserwatywny prezydent zdecydował

Piątkowe głosowanie parlamentu obaliło weto złożone przez konserwatywnego prezydenta kraju Marcelo Rebelo de Sousa. W przytłaczającej większości posłowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy.

We wtorek głowa państwa podpisała jednak ustawę. Jak wyjaśnił w uzasadnieniu, portugalskie ustawodawstwo zobowiązuje go do złożenia podpisu, gdyż po marcowym zgłoszeniu prezydenckiego weta izba większością bezwzględną ponownie przegłosowała zmiany.

Zgodnie z przepisami de Sousa musiał w ciągu ośmiu dni od przyjęcia ustawy podpisać ją lub odmówić, powołując się na klauzulę sumienia.

Portugalia - legalizując eutanazję - dołączyła do Holandii, Belgii, Luksemburga i Austrii.

Papież: To bardzo smutny dzień

Do decyzji Portugalii odniósł się papież Franciszek. W sobotę wyraził on ubolewanie nad zatwierdzeniem ustawy przez parlament.

- To bardzo smutny dzień, bo ogłasza się prawo do zabijania - stwierdził duchowny. Jak dodał, Portugalia dołącza "do długiej listy państw", gdzie uchwalono podobne ustawy.

Eutanazja. Jak jest we Włoszech?

We Włoszech nie istnieją jednoznaczne normy prawne dotyczące eutanazji czy wspomaganego samobójstwa - przepisy ani ich nie zabraniają, ani nie precyzują, jak miałyby przebiegać.

W 2017 roku parlament przegłosował zmiany, za sprawą których pełnoletni obywatele mogą żądać "zaprzestania kroków utrzymujących ich przy życiu". Ponadto przed trzema laty tamtejszy Trybunał Konstytucyjny ustalił warunki, w których - w drodze wyjątku - wspomagane samobójstwo nie będzie karalne.

Dana osoba musi być zdolna do rozumienia i mieć wolną wolę. Ponadto musi cierpieć z powodu nieuleczalnej choroby, jak i być utrzymywana przy życiu dzięki terapiom.

ac/BBC/ Polsatnews.pl