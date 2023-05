Jacek Wąsiński z Leśnego Pogotowia w Mikołowie poinformował na Facebooku, że rzadkie zwierzę zostało znalezione na polu uprawnym w okolicach Sochaczewa (woj. mazowiecki) przez jednego z rolników, który wezwał na miejsce myśliwych.

"Po przyjeździe na miejsce myśliwi zobaczyli z dużej odległości samicę łosia (klępę) z dwoma łoszakami, jeden z małych był jaśniejszy od drugiego. Panowie szybko odjechali z miejsca, żeby nie płoszyć matki z młodymi. Myśliwym nie dawało spokoju to spotkanie i następnego dnia pojechali w to samo miejsce sprawdzić, czy łosie oddaliły się bezpiecznie. Niestety na miejscu znaleźli porzuconego malutkiego łosia" - przekazał Wąsiński.

Nie jest albinosem

Mężczyzna poinformował również, że porzucone zwierzę to samica, która ma około dwóch tygodni.

"Karolcia, bo tak ją nazwaliśmy, ma ok. dwóch tygodni. W dniu kiedy do nas przyjechała miała jeszcze nie do końca zaschniętą pępowinę, co może oznaczać, że miała 3-4 dni. U nas jest już tydzień, je pięknie i ma się dobrze" - czytamy.

ZOBACZ: Rzeszów. Biały kangur hasał po Nosówce i okolicach. Zwierzę uciekło z zagrody Alpak

Wąsiński wyjaśnił, że mimo białej barwy zwierzę nie jest albinosem. "Jest to forma leucystyczna" - wyjaśnił. W tym przypadku zwierzę częściowo traci barwę różnych fragmentów ciała za wyjątkiem oczu.

Leśne Pogotowie poinformowało, że białe łosie to ogromna rzadkość, a "zobaczenie takiego zwierzęcia, to szczęście większe niż wygrana w Lotto".

"W Polsce było zaledwie kilka takich przypadków (nie więcej niż pięć), trafiają się również białe łosie w Skandynawii i Kanadzie. W Kanadzie zastrzelenie białego łosia jest wyjątkowo surowo karane" - przypomniano.

Nagranie przedstawiające zwierzę można obejrzeć na Facebooku.

Zostanie w ośrodku na stałe

Dlaczego jednak zwierzę zostało porzucone przez matkę? Okazuje się, że powodów może być kilka. "Prawdopodobnie ich matka była niedoświadczona, był to jej pierwszy poród i nie wiedziała jak się zachować, jak upilnować dwa maluchy. A dodatkowo jej biały kolor być może zniechęcał matkę" - ocenił Jacek Wąsiński.

ZOBACZ: Orangutan-albinos wraca do zdrowia. Uratowany z rąk kłusowników

Niezwykłe zwierzę prawdopodobnie zostanie w ośrodku na stale. Wynika to z faktu, że wychowywane przez człowieka łosie praktycznie nie nadają się później do życia w dziczy.

"Nie boją się człowieka tak jak powinny, a również nie są na tyle oswojone, żeby je okiełznać. Takie łosie stanowią ogromne zagrożenie dla człowieka. W tym roku mieliśmy już takie zgłoszenia dotyczące dorosłego łosia, który chodzi po osiedlu, nie bał się i był agresywny dla ludzi, kiedy chcieli go przepłoszyć - to typowe zachowanie wychowanego łosia i wypuszczonego bezmyślnie" - wyjaśnił Wąsiński.

WIDEO: Wyjątkowo narodziny w Toruniu. Na świat przyszły czworaczki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl