Druga prywatna misja astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną Axiom 2 jest planowana na niedzielne popołudnie. Na pokładzie znajdą się Saudyjczycy, w tym Rayyanah Barnawi. Będzie pierwszą obywatelką swojego kraju, która ruszy w kosmos. To historyczne wydarzenie, bo w Arabii Saudyjskiej kobiety mają bardzo ograniczone prawa. Przykładowo możliwość głosowania przyznano im niecałe 10 lat temu.

W niedzielę na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) poleci kolejna załoga astronautów w ramach drugiej w historii prywatnej misji. Rakieta wystartuje z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie. Za lot odpowiada firma Axiom Space.

Misja przejdzie do historii. Na pokładzie dwie kobiety

W skład czteroosobowej załogi wchodzi m.in. dowódczyni misji, dyrektor ds. lotów kosmicznych w Axiom Space Peggy Whitson, która spędziła w kosmosie 665 dni, czyli więcej niż jakikolwiek inny Amerykanin. Ponadto astronautka jest pierwszą kobietą, która będzie dowodzić prywatną misją kosmiczną.

- Naprawdę czujemy, że jesteśmy gotowi do startu. Mamy jeszcze kilka celów do zrealizowania w ciągu najbliższych kilku dni - powiedziała Whitson.

To niejedyna kobieta na pokładzie. W misji weźmie udział także dwoje specjalistów z Arabii Saudyjskiej Ali Alqarni i Rayyanah Barnawi. Druga z nich jest pierwszą Saudyjką, która poleci w kosmos. - Dwa dni temu, zadzwoniłam do mojej babci, a ona powiedziała: "Masz moje błogosławieństwo, aby polecieć". Pomyślałam: To trochę za późno. Jestem już na kwarantannie - wspominała.

Statek będzie pilotował John Shoffner, kierowca wyścigowy i biznesmen. - Daje mi to szansę zademonstrowania tego, co uważam za szansę życia w przestrzeni kosmicznej dla wszystkich. Dzieje się to dzięki prywatnym i komercyjnym działaniom w kosmosie - tłumaczył.

Axiom Space chce zbudować własną stację w kosmosie

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej załoga przeprowadzi ponad 20 różnych eksperymentów, w tym te mające na celu lepsze zrozumienie fizjologii człowieka na Ziemi, a także opracowanie nowych technologii, które mogłyby zostać wykorzystane w przyszłych lotach kosmicznych.

Firma, która organizuje start, poinformowała, że planuje zbudować własną stację kosmiczną o nazwie Axiom Station. - Ta misja, Axiom 2, jest tylko prekursorem tego, dokąd zmierzamy. Chcemy mieć komercyjną stację kosmiczną. Planujemy uruchomić pierwszy moduł pod koniec 2025 roku - zapowiedziała Peggy Whitson.

Saudyjka poleci w kosmos. W jej kraju kobiety mają ograniczone prawa

Niedzielny start zaplanowano na godz. 17:37 czasu lokalnego. W Polsce misję bezie można obserwować od godz. 23.37. Udział w misji kosmicznej Saudyjki to wyjątkowe wydarzenie, bo kobiety w jej kraju wciąż są dyskryminowane.

Surowe prawo oparte o zasady szariatu nakazuje, by od 12. roku życia dziewczęta zakrywały całe ciało oraz unikały miejsc, w których mogłyby spotkać mężczyznę. Ponadto w restauracjach, parkach czy szkołach obowiązuje segregacja ze względu na płeć.

Arabia Saudyjska jako ostatni kraj na świecie przyznał kobietom prawa wyborcze - nastąpiło to w 2015 roku. Przez następne trzy lata Saudyjski nie mogły prowadzić samochodów ani oglądać zawodów sportowych na stadionach.

