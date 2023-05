Pracownik firmy IBM Ian Clifford jest na zwolnieniu lekarskim od 2008 roku. Mężczyzna cały czas pobiera wynagrodzenie w wysokości ok. 4,5 tys. funtów (ok. 23 tys. zł) miesięcznie. Mimo tego niedawno postanowił pozwać swojego pracodawcę, domagając się podwyżki.

Ian Clifford twierdzi, że padł ofiarą dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Choć Brytyjczyk od 15 lat przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie pojawia się w pracy, firma cały czas wypłaca mu pensję w wysokości 54 028 funtów (ok. 279 tys. zł) rocznie.

50-latek, który jest zatrudniony jako starszy pracownik techniczny, postanowił pozwać swojego pracodawcę, domagając się podwyżki. Argumentuje, że jego pensja nie wzrosła przez cały ten okres.

W ramach planu ochrony zdrowia firmy IBM mężczyzna ma zagwarantowane wypłaty do emerytury, czyli 65. roku życia. Oznacza to, że w czasie przebywania na zwolnieniu otrzyma w sumie od przedsiębiorstwa ponad 1,5 mln funtów (ok. 7,75 mln zł). Ian Clifford ocenił jednak niedawno, że większość jego wynagrodzenia pochłonie inflacja i wszedł z firmą w spór prawny.

Nie był w pracy od 15 lat. Został objęty specjalnym planem

Sprawa trafiła do sądu pracy w brytyjskim Reading. Podczas rozprawy okazało się, że mężczyzna studiował w King’s College w Londynie. W 2000 roku rozpoczął pracę w firmie Lotus Development, która została później przejęta przez IBM.

We wrześniu 2008 roku Ian Clifford udał się na zwolnienie lekarskie. Pięć lat później złożył zażalenie na pracodawcę. W ramach ugody został objęty specjalnym planem świadczeń zdrowotnych. Zakłada on, że pozostaje pracownikiem firmy, ale bez obowiązku świadczenia pracy. Przez cały okres choroby firma wypłaca mu 75 proc. wynagrodzenia.

W 2022 roku pracownik pozwał pracodawcę za brak waloryzacji wynagrodzenia. Zdaniem Clifforda, przy inflacji w Wielkiej Brytanii przekraczającej 10 proc., za swoją pensję może kupić coraz mniej.

Pozwał pracodawcę o brak podwyżki. Sąd pracy odrzucił jego roszczenia

Niedawno sąd pracy odrzucił jednak roszczenia pracownika. - Nawet jeśli wartość 50 tys. funtów zmniejszyła się o połowę w ciągu ostatnich 30 lat, ten plan emerytalny nadal jest niezwykle hojny - ocenił sędzia Paul Housego.

- Warunki pomocy udzielanej niepełnosprawnym, a niedostępnej dla pełnosprawnych z zasady nie mogą być dyskryminujące - dodał sędzia.

Na profilu w serwisie LinkedIn można przeczytać, że pochodzący z Guildford w hrabstwie Surrey Ian Clifford jest obecnie na "emeryturze z powodów zdrowotnych".

