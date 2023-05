Scenariusz po śmierci Łukaszenki. "Rosjanie postawili na dwie osoby"

Po sześciu dniach nieobecności Alaksandr Łukaszenka pojawił się publicznie. Wcześniej w sieci spekulowano o chorobie, śmierci, a nawet zastanawiano się, czy to naprawdę on. - Niektóre zdjęcia, które opublikowano, potem zostały wycofane, bo wyglądał tak, że w ogóle nie jest podobny - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Paweł Łatuszka, członek tymczasowego rządu Białorusi na emigracji.

Od 9 do 15 maja dyktator Białorusi nie pojawiał się publicznie ani nie występował w mediach. Brak aktywności był szeroko komentowany. Analitycy i eksperci wskazywali na poważne problemy zdrowotne Łukaszenki. Pojawiły się spekulacje, że dyktator mógł zostać podtruty. Członek tymczasowego rządu Białorusi na emigracji Paweł Łatuszka kwestionuje jednak tę wersję.

- Nie wierzę w ten scenariusz. Putin nie miałby powodu, by chcieć otruć Łukaszenkę. On wykonuje przecież wszystkie jego polecenia - wspiera agresję przeciwko Ukrainie, trenuje armię rosyjską, pociągi z żołnierzami rosyjskimi przejeżdżają na Białoruś, gdzie się trenują. Dostarcza broń, amunicję, wciąż stwarza zagrożenie. To nie ma sensu, żeby Putin go truł - powiedział w Polsat News Paweł Łatuszka.

"On choruje od końca kwietnia"

Ponadto ekspert uważa, że otrucie nie byłoby łatwe, bo "Łukaszenka ma epidemiologia, który jeździ z nim, kontroluje zakup produktów, przygotowanie na kuchni i podanie do stołu".

WIDEO: Paweł Łatuszka w "Gościu Wydarzeń"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W niedzielę Łatuszka podał na Twitterze, że Łukaszenka zmaga się z komplikacjami po zapaleniu mięśnia sercowego.

- Podaliśmy, że ma komplikacje związane z zapaleniem mięśnia sercowego, jednak to nie musi skutkować śmiercią. (...) On choruje od końca kwietnia tak naprawdę, 5 maja już był chory, 9 maja zobaczyliśmy go w Moskwie, koło Putina był bardzo chory, nawet nie był w stanie przejść 300 metrów, trzeba było zamówić specjalny samochód, żeby go przewieźć do parku, gdzie było złożenie wieńców - powiedział.

Łatuszka uważa, że medialne spekulacje na temat złego stanu zdrowia Łukaszenki doprowadziły do tego, że "wczoraj zdecydował pójść i pokazać ludziom". Był jednak na tyle wykończony, że - jak mówił Łatuszka - nie spędził na miejscu nawet godziny.

- Bał się, że to (dłuższa nieobecność - red.) spowoduje jakieś aktywne działanie przeciwko niemu - wśród jego otoczenia, ale i jak Rosja zareaguje. My też przygotowaliśmy plan mobilizacji - powiedział członek tymczasowego rządu Białorusi na emigracji.

Ailing Belarusian president Lukashenko replaced by wax figure made by Madame Tussauds pic.twitter.com/O2I8pYNmeZ — Sputnik (@Sputnik_Not) May 15, 2023

W internecie rozgrzała dyskusja, czy na wydarzeniu naprawdę zjawił się Łukaszenka, bo "wygląda nienaturalnie". - Nawet niektóre zdjęcia, które opublikowano, potem zostały wycofane, bo wyglądał tak, że w ogóle nie jest podobny. Ale myślę, że nie ma sobowtóra - stwierdził Łatuszka.

Scenariusz po śmierci Łukaszenki. "Musi dojść do zrywu"

Paweł Łatuszka uważa, że po śmierci Łukaszenki, Władimir Putin okupowałby Białoruś.

- Jedyny kraj, który ma strategię, co robić z Białorusią w sytuacji, kiedy Łukaszenka umrze, jest Federacja Rosyjska. (...) Oni będą chcieli skontrolować sytuację na Białorusi, a grupa, która jest wokół Łukaszenki, będzie miała utrzymać władzę, bo oni mają krew na rękach.

Łatuszka twierdzi, że "Rosjanie postawili na dwie osoby - Natallę Iwanaunę Kaczanawą i Aleksandra Wolfowicza". - Ci ludzie nie mają o niepodległej Białorusi, oni myślą, żeby zrealizować plan Putina o niemilitarnej okupacji Białorusi.

Zdaniem białoruskiego polityka, musi dojść do zrywu na Białorusi, by stało się inaczej.

WIDEO: Wybory w Turcji. Recep Tayyip Erdogan kontra Kemal Kilicdaroglu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/dk/Polsat News