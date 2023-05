- Rada Europy została ustanowiona po to, by bronić wartości takich jak szacunek dla obywateli, wartość ludzkiego życia, praworządność i demokracja. One nas łączą i stanowią podstawę naszej społeczności. Mamy obowiązek ich bronić - oświadczył prezydent Andrzej Duda na wtorkowej sesji otwierającej 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy "United Around Our Values" w Rejkiaviku.