Około godziny 15:30 załoga samolotu linii Wizz Air lecącego z holenderskiego Eindhoven podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach zauważyła drona – podaje RMF FM. Trwają poszukiwania operatora maszyny. To już kolejny taki incydent z użyciem drona - w niedzielę do podobnej sytuacji doszło na lotnisku Chopina w Warszawie.