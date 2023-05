W sobotę dobiegła końca Eurowizja 2023. W finale decyzja o tym, kto wygrał, należała do jurorów i widzów. Ci drudzy na wynik mieli 50,6 proc. wpływu. Komisje z 37 biorących udział w konkursie państw mieli pozostałe 49,4 proc. decyzyjności.

Muzyczne widowisko dostarczyło sporo wrażeń, a pierwszą nagrodę zdobyła reprezentantka Szwecji - Lorren z piosenką "Tattoo". Zdobyła łącznie 538 punktów.

Kontrowersje wokół zwyciężczyni. "Gratuluję plagiatu"

Zwycięska piosenka Loreen wywołuje jednak sporo kontrowersji. Część słuchaczy zarzuca wokalistce plagiat. Ich zdaniem refren przypomina fragment ukraińskiego hitu Miki Newton "В плену", natomiast zwrotka bazuje na harmoniach kultowego utworu zespołu ABBA - "The winner takes it all".

W Internecie możemy znaleźć liczne zestawienia wspomnianych fragmentów. Poniżej jedno z nich:

Drugie zwycięstwo na Eurowizji

Kąśliwych uwag nie zabrakło także na oficjalnym profilu Eurowizji. Po tym jak Eurovision Song Contest opublikowało wideo z wręczeniem nagrody szwedzkiej wokalistce, pojawiły się komentarze: "Gratuluję plagiatu!". Tuż pod nim możemy znaleźć kolejne zestawienie.

Czy rzeczywiście utwór jest plagiatem, czy raczej tylko "inspiracją"? Słuchacze są w tej kwestii podzieleni. "To dwie kompletnie inne piosenki" - czytamy w komentarzach.

Jeszcze inni twierdzą, że zwyciężczyni poprzednich edycji nie powinna po raz kolejny brać udział w konkursie. Choć regulamin tego nie zabrania, twierdzą, że to nie "fair" w stosunku do debiutantów.

