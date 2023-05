Eurowizja 2023. Z kim Blanka zmierzy się w finale?

W sobotę odbędzie się 67 finał Konkursu Piosenki Eurowizji. W sumie podczas Eurowizji na żywo wystąpią reprezentacje z dwudziestu sześciu krajów. Dwadzieścia z nich zostało wyłonionych przez dwa półfinały. Doliczyć trzeba też Wielką Piątkę, a także ubiegłorocznego laureata, czyli Ukrainę.

Eurowizja 2023. Gdzie można oglądać?

Wielki finał międzynarodowej muzycznej imprezy odbędzie się punktualnie o godzinie 21:00. Na otwarciu wystąpi duet z Australii eya & Salena z hitem Who the Hell is Edgar.

Konkurs Piosenki Eurowizji 2023 będzie można oglądać na kanale TVP 1 i TVP Polonia. Występy muzyków będzie można zobaczyć także na kanale Eurovision Song Contest na YouTubie.

Kolejność występów. Która wystąpi Blanka?

Jaka będzie kolejność występów? Blanka zaśpiewa utwór Solo jako czwarta.

Austria – Teya & Salena – "Who The Hell Is Edgar?" Portugalia – Mimicat – "Ai Coracao" Szwajcaria – Remo Forrer – "Watergun" Polska – Blanka – "Solo" Serbia – Luke Black – "Samo Mi Se Spava" Francja – La Zarra – "Evidemment" Cypr – Andrew Lambrou – "Break A Broken Heart" Hiszpania – Blanca Paloma – "EAEA" Szwecja – Loreen – "Tattoo" Albania – Albina & Familja Kelmendi – "Duje" Włochy – Marco Mengoni – "Due Vite" Estonia – Alika – "Bridges" Finlandia – Kaarija – "Cha Cha Cha" Czechy – Vesna – "My Sister’s Crown" Australia – Voyager – "Promise" Belgia – Gustaph – "Because Of You" Armenia – Brunette – "Future Lover" Mołdawia – Pasha Parfeni – "Soarele si Luna" Ukraina – TVORCHI – "Heart Of Steel" Norwegia – Alessandra – "Queen Of Kings" Niemcy – Lord Of The Lost – "Blood & Glitter" Litwa – Monika Linkyte – "Stay" Izrael – Noa Kirel – "Unicorn" Słowenia – Joker Out – "Carpe Diem" Chorwacja – Let 3 – "Mama SC!" Wielka Brytania – Mae Muller – "I Wrote A Song".

