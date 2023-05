Prezydent Ukrainy przybył do Berlina. "Broń. Potężny pakiet. Obrona powietrzna"

Prezydent Ukrainy w nocy z sobotę na niedzielę powiadomił, że przybył do Berlina. W sobotę Wołodymyr Zełenski pojawił się w Rzymie, gdzie spotkał się z prezydentem Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni. Doszło także do rozmowy z papieżem Franciszkiem.

Informacje o wizycie w Berlinie Wołodymyr Zełenski przekazał za pośrednictwem Twittera w nocy z sobotę na niedzielę.

"Już w Berlinie. Broń. Potężny pakiet. Obrona powietrzna. Odbudowa. UE. NATO. Bezpieczeństwo" - napisał Zełenski.

Already in Berlin. Weapons. Powerful package. Air defense. Reconstruction. EU. NATO. Security. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Jak podają niemieckie media, w stolicy ma dojść do spotkania z kanclerzem Olafem Scholzem.

Jest to dziewiąty kraj, który odwiedzi Zełenski od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji, wcześniej prezydent Ukrainy pojawił się w USA, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Holandii i Włoszech.

Zełenski: Podjęto bardzo ważne decyzje dotyczące ochrony naszego nieba

W sobotę, 13 maja prezydent Ukrainy, zgodnie z zapowiedziami mediów, pojawił się w Rzymie. Zełenski przed południem spotkał się z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą. - Dzisiaj rozmawialiśmy o naszej współpracy w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i współpracy wojskowej. Podjęto bardzo ważne decyzje dotyczące ochrony naszego nieba - powiedział prezydent Ukrainy po spotkaniu.

Następnie Zełenski pojechał na spotkanie z premier Giorgią Meloni. W trakcie rozmowy z mediami prezydent Ukrainy zaprosił wszystkich do przybycia do jego kraju. - Kiedy zobaczycie, co zrobiła tylko jedna osoba, co zrobił Putin, zrozumiecie, dlaczego stawiamy opór temu złu. Ukraina będzie bezpieczna, kiedy nie będzie niszczona przez żadną bombę - podkreślił.

Prezydent Ukrainy spotkał się z papieżem Franciszkiem

Po spotkaniu z Meloni Zełenski udał się do Watykanu, gdzie doszło do rozmowy z papieżem Franciszkiem. Było to pierwsze spotkanie od rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rozmowa w sali przy Auli Pawła VI trwała blisko 40 minut.

Wizytę we Włoszech Zełenski podsumował w wieczornym nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

"Włochy będą nadal wspierać Ukrainę - na tyle, na ile będzie to konieczne, abyśmy wytrwali i chronili swoich ludzi, swoje terytorium. Zgadzamy się z Giorgią, panią premier, w sprawie naszych nowych wspólnych kroków obronnych. Są dobre rzeczy, które zrobimy razem, aby bronić niebo. Są dobre rzeczy, które zrobimy razem dla ochrony na ziemi. Porozumieliśmy się ws. broni i obrony przeciwlotniczej. Mamy dziś wspólną deklarację z Włochami: o wszystkich ważnych rzeczach - Unii Europejskiej, Włochy poparły rozpoczęcie negocjacji w 23 roku, są też prawidłowe i aktualne sygnały ws. NATO" - napisał prezydent Ukrainy.

anw/polsatnews.pl