Za kilogram polskich truskawek trzeba zapłacić nawet 35 zł. Tymczasem ceny owoców z zagranicy są dwa razy niższe. Plantatorzy wskazują, że wynika to ze wzrostu cen upraw. W ciągu kilku tygodni, kiedy sezon się rozkręci, będzie dużo taniej. Rolnicy uprawiający truskawki na polach, a nie w szklarniach, obawiają się z kolei rywalizacji z ukraińskimi owocami, które miały wypełnić magazyny.

Rozpoczęły się zbiory pierwszych w tym sezonie polskich truskawek z tuneli i szklarni. Na razie to przysmak dla bogatych.

Korespondentka Polsat News Ewa Pajuro przekazała, że na straganach w Lublinie trzeba za nie zapłacić nawet 35 - 40 zł za kg. Tańsze są zagraniczne owoce, np. z Grecji, których cena to około 20 zł za kg.

Wzrost kosztów uprawy

Co plantatorzy mówią o kształtowaniu się cen truskawek w kolejnych tygodniach? Konrad Górski, plantator z Wandalina przekazał, że w tym momencie kilogram truskawek sprzedaje za 25-30 zł. Podobne ceny są na giełdzie w Broniszach.

- Sezon truskawek się dopiero rozpoczął, pierwsze wyskoczyły około półtora tygodnia temu, na weekend majowy - mówił dla Polsat News Górski. Dodał, że sezon potrwa do końca czerwca.

Wymienił też szereg czynników, które mocno wpłynęły na koszty upraw. - Ceny wynikają z tego, że wszystkie produkty do uprawy truskawki poszły do góry. Nawozy poszły o 50 a nawet 100 proc., pracownicy też chcą trochę więcej pieniędzy za zbieranie, środki ochrony roślin, prąd. Wszystko to się kumuluje i nie możemy sprzedawać po kosztach produkcji - powiedział.

Z prognoz wynika, że za około dwa tygodnie ceny truskawek powinny ukształtować się w granicach 15 zł za kg.

Truskawki z Ukrainy

O sprzedaż swoich zbiorów obawiają się rolnicy, którzy uprawiają truskawki na polu pod gołym niebem. Zbiór powinni rozpocząć na początku czerwca.

Sen z powiek spędzają im informacje o magazynach pełnych ukraińskich truskawek, które są tańsze.

Zaznaczają, że będą zadowoleni, jeśli w skupie dostaną za kilogram 4-4,5 zł, tak jak to było rok temu.

