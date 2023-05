Trwają oczekiwania na rozpoczęcie długo zapowiadanej, ukraińskiej kontrofensywy. Eksperci spekulowali, że Kijów przeprowadzi ją wiosną. Tymczasem jest połowa maja, a Zełenski przekazał, że na rozkaz trzeba jeszcze poczekać.

"Myślę, że to niedopuszczalne"

Prezydent Ukrainy poinformował, że brygady bojowe, z których część była szkolona przez kraje NATO są "gotowe", ale armia wciąż potrzebuje "pewnych rzeczy", w tym pojazdów opancerzonych, które "przybywają partiami".

"Z (tym, co już mamy - red.) możemy iść naprzód i, jak sądzę, odnieść sukces" - mówił dla Eurovision News. Zaznaczył jednak, że wiązałoby się to ze "stratą wielu ludzi". "Myślę, że to niedopuszczalne. Musimy więc poczekać. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu" - zaznaczył.

Walka o utrzymanie wsparcia Zachodu

Wynik tej operacji - jak powszechnie się twierdzi - ma być istotny dla wielu państw Zachodu, które wspierają Ukrainę. Kijów, żeby utrzymać ich poparcie musi zatem udowodnić, że jest w stanie realnie walczyć z armią rosyjską i odbijać swoje ziemie.

Dla Kijowa każdy wynik, który na Zachodzie zostanie uznany za rozczarowujący, może oznaczać zmniejszenie wsparcia militarnego i presji na negocjacje z Rosją.

Zełęnski powiedział, że zachodnie sankcje mają wpływ na rosyjski przemysł obronny, bo nie pozwalają na jego optymalne odbudowywanie. "Wciąż mają dużo w swoich magazynach, ale… już widzimy, że w niektórych obszarach ograniczyli ostrzał dziennie" - powiedział.

Zaznaczył też, że poszczególne państwa "nie mogą wywierać presji na Ukrainę, by oddała terytoria". "Dlaczego jakikolwiek kraj na świecie miałby oddawać Putinowi swoje terytorium?" - pytał.

Rosjanie od dłuższego czasu przygotowują się na terenach okupowanych na ukraińskie uderzenie. Cały czas umacniana jest linia frontu, która ma około 1450 km.

