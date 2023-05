We wtorek 9 maja w nocy w Kijowie i we wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alarmy lotnicze - podała Ukrainska Prawda. Rosjanie ostrzelali Ukrainę 25 pociskami manewrującymi. "To przejaw prawdziwego kultu 'Zwycięstwa' - stworzyć świętą datę z zakończenia II wojny światowej i starać się zabić jak najwięcej cywilów!" - napisał Sehij Popko, szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej.