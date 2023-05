W fabryce Mercedes-Benz pod Stuttgartem doszło do strzelaniny. Nie żyją dwie osoby. Zatrzymano 53-letniego podejrzanego.

Informacje Policja podawała wcześniej, że w strzelaninie zginęła jedna osoba, a druga została poważnie ranna.

Później prokurator ze Stuttgartu potwierdził, że druga osoba zmarła. Powiedział, że nikt inny nie został ranny.

"Jedna osoba znajduje się w areszcie policyjnym. Osoby te są pracownikami zewnętrznego dostawcy usług" - przekazano w oświadczeniu firmy.

Śledczy zakładają, że w strzelaninie brał udział jeden sprawca i że nie było tam osób spoza fabryki - przekazał rzecznik prokuratury.

Strzelanina w fabryce Mercedesa. Dyskusja o zaostrzeniu przepisów

To kolejna strzelanina w Niemczech w ostatnich latach. Niemiecki rząd zobowiązał się do dalszego zaostrzenia przepisów dotyczących broni po tym, jak w marcu mężczyzna otworzył ogień do ludzi zgromadzonych w sali Świadków Jehowy w Hamburgu. Zginęło wówczas sześć osób.

📍#Sindelfingen Daimler Werk



Derzeit ist ein Polizeieinsatz auf dem Werksgelände. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz.



Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. pic.twitter.com/MjrZrKRVGk — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) May 11, 2023

Mercedes-Benz produkuje w Sindelfingen swój flagowy luksusowy sedan klasy S. Fabryka położona jest około 17 kilometrów na południowy zachód od Stuttgartu. W zakładzie zatrudnionych jest około 35 000 osób.

Firma podała, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców i współpracowników w Sindelfingen.

"Jesteśmy głęboko zszokowani i zasmuceni tragicznymi wiadomościami z Sindelfingen, które napłynęły dziś rano. Nasze myśli są z ofiarami, ich rodzinami i wszystkimi kolegami na miejscu" - napisano w oświadczeniu.

WIDEO: Biżuteria księżnej Diany trafi na aukcję Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/Reuters/polsatnews.pl