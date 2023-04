Niepokojący incydent miał miejsce 25 kwietnia. Tajemniczy obiekt został znaleziony w lesie w okolicy Zamościa, około 15 kilometrów od Bydgoszczy. Świadkowie zdarzenia mówili, że to, co zleciało z nieba, przypomina wojskowy sprzęt. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnił, że mamy do czynienia z "niezidentyfikowanym obiektem wojskowym".



Głos w sprawie zabrał też minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Krajowej, wszczął postępowanie w sprawie szczątków powietrznego obiektu wojskowego znalezionego w lesie kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy. Miejsce zdarzenia, oprócz prokuratorów, badają wojskowi eksperci, policja, żandarmeria i przedstawiciele SKW" - napisał minister.

RMF FM podaje, że powietrzny obiekt wojskowy to najpewniej pocisk powietrze-ziemia. Nie wiadomo, czy przy kontakcie z gruntem obiekt wybuchnął. "Trwa sprawdzanie, czy był uzbrojony, bo nie ma w nim głowicy. Mogła ona oddzielić się od pocisku, dlatego w tej chwili trwają jej poszukiwania" - podaje rozgłośnia.

Sprawę przejęły specjalne służby

Jednak MON podkreśla, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu.



"Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy” - poinformował resort na swoim Twitterze.

Tajemniczy obiekt zauważyła kobieta, która wybrała się na przejażdżkę konną do lasu. Wojskowy sprzęt znalazła w poniedziałek, jednak służby zaczęły badać miejsce we wtorek. Sprawą zajęła się policja i saperzy z Torunia z kompanii rozpoznania chemicznego i odkażania. Teren wokół znaleziska został zabezpieczony i zamknięty.

Początkowo sądzono, że niezidentyfikowany obiekt to najpewniej dron. Jak podaje RMF FM, znaleziono na nim rosyjskie napisy. Nie wiadomo, czy pocisk eksplodował, jednak dziennik "Fakt” podał, że na miejscu znajduje się spora dziura w ziemi.

