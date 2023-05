19-letni bielszczanin ten egzamin będzie wspominał do końca życia. Nie dość, że nie zdał, to swoimi decyzjami doprowadził do przyjazdu policji.

ZOBACZ: Bory Dolne: Robotnicy znajdowali się na torach tuż przed jadącym pociągiem

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę w Bielsku Podlaskim na ulicy 11-go Listopada. Mundurowych poinformowano, że ktoś utknął na przejeździe kolejowym między zamkniętymi rogatkami.

Kursant wjechał, egzaminator nie zareagował. Policja wyjaśnia sprawę

Sytuacja była dla niego nie tylko groźna, ale i szczególnie stresująca dla młodego kandydata na kierowcę. Jak się okazało, do zdarzenia by nie doszło, gdyby nie zlekceważył dwóch sygnałów: świetlnego, jak i opuszczających się szlabanów.

ZOBACZ: Rudnik: Zadzwonił na policję, bo wpadł pod własny traktor. Miał prawie trzy promile

Obok niego w aucie siedział egzaminator, jednak nie wiadomo, dlaczego nie zareagował. Na nagraniu opublikowanym przez funkcjonariuszy widać, że rogatki się zamykają, co oznacza, że wkrótce nadjedzie pociąg.

WIDEO: Egzamin grozy. Nadjeżdżał pociąg, a auto na przejeździe

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Na szczęście auto nie wjechało bezpośrednio na tory, dlatego nikomu nic się nie stało. Bielscy policjanci będą jednak ustalać zakres odpowiedzialności za niebezpieczne zdarzenie zarówno zdającego egzamin, jak i egzaminatora.

WIDEO: Bydgoszcz. Płonie budynek składowania odpadów. Ewakuowano kilkanaście osób Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/wka/polsatnews.pl