Na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej, prowadzącej m.in. z Warszawy do Katowic doszło do niebezpiecznego zdarzenia - przed pociągiem, który jechał ze stolicy do Pragi na torach pojawili się robotnicy z wózkiem torowym. Na szczęście, maszyniście udało się w porę wyhamować i nikomu nic się nie stało. Ruch został już wznowiony, ale pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.