Ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjską rakietę Kindżał - przekazał w sobotę dowódca sił powietrznych Ukrainy Mykoła Ołeszczuk. Tym samym zakończył spekulacje, które trwały od kilku dni. Pocisk hipersoniczny został zestrzelony nad Kijowem czwartego maja. To broń, która do tej pory była przedstawiana przez Moskwę jako "niemożliwą do powstrzymania przez zachodnie systemy przeciwlotnicze".