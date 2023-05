Wyjaśniam, że rząd nie ma w tej chwili żadnego wpływu na to, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, poza tym, że może przedstawić co zrobił Trybunałowi Konstytucyjnemu, swoje stanowisko w sprawie wniosku prezydenckiego - powiedział w programie "Graffiti" minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk odnosząc się do rozmów z Komisją Europejską na temat noweli ustawy o Sądzie Najwyższym.