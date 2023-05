Gwiazda mediów społecznościowych, nazywany "Mini Khabibem" Rosjanin Hasbulla Magomedov, przeprosił za to, że wraz z przyjaciółmi zablokował drogę w Machaczkale w Dagestanie. Grupa gości weselnych wykonywała niebezpieczne manewry samochodami, za co została zatrzymana przez policję. "To się już nie powtórzy" - przekazał Hasbulla.

Hasbulla Magomedov i kilku jego przyjaciół zostało ukaranych przez policję za niebezpieczną jazdę - przekazał "Daily Mail".

Rosyjski influencer został sfilmowany na ulicach Machaczkały - stolicy rosyjskiej Republiki Dagestanu - podczas uroczystości weselnych, gdy wraz z kolegami w samochodach "palili gumę", "kręcili bączki", ścigali się i blokowali część drogi.

Hasbulla nie prowadził auta, ale znajdował się w jednym z nich.

Hasbulla has been arrested alongside his friends in Dagestan, Russia for violating traffic laws. 😳

pic.twitter.com/ckuIHHXg3Y — No Jumper (@nojumper) May 9, 2023

"To się nie powtórzy. Trochę się pobawiliśmy i musieliśmy za to odpowiedzieć"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dagestanu opublikowało nagranie, na którym zatrzymani, w tym Hasbulla, stoją na lokalnym posterunku policji, tłumacząc się ze swoich czynów.

Influencer zamieścił później wpis w mediach społecznościowych, aby potwierdzić incydent, ale podkreślił, że nie prowadził żadnego z samochodów.

"Postanowiliśmy trochę to wyjaśnić. To się już nie powtórzy, przepraszamy. Trochę się pobawiliśmy i musieliśmy za to odpowiedzieć" - przekazał.

"Ta prymitywna opcja pozostaje niezwykle popularna"

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Dagestanu wydało oświadczenie wyjaśniające sytuację i zwracające uwagę na wydarzenia, w wyniku których Hasbulla trafił na posterunek policji.

"Nieokiełznana zabawa weselna, w stylu dagestańskim, jest znana daleko poza granicami republiki" - przekazano.

"Przy braku innych form rozrywki, ta prymitywna opcja pozostaje niezwykle popularna - blokowanie dróg, palenie gumy i rozbijanie samochodów - w rzeczywistości nie mają nic wspólnego z uroczystościami weselnymi" - dodano.

"Wszyscy, którzy uczestniczyli w 'weselnych zabawach', jak to nazwali, zostali zabrani na policję i otrzymali mandaty za wykroczenia" - podsumowano.

20-letni Hasbulla Magomedov to Rosjanin z Dagestanu, który cierpi na karłowatość. Ma on zaledwie 91 centymetrów wzrostu. Hasbulla stał się popularną osobą w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi go 8,5 mln użytkowników.

W październiku ubiegłego roku Hasbulla, który przyjaźni się pochodzącymi z Dagestanu mistrzami walki UFC (amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki), w tym byłym mistrzem wagi lekkiej Khabibem Nurmagomedovem i obecnym mistrzem wagi lekkiej Islamem Makhachevem, ogłosił, że podpisał kontrakt promocyjny z UFC.

mbl / map/ Polsatnews.pl