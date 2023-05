Oferta jednej z sieci sklepów - hot dog za złotówkę przy zakupie papierosów - znajdzie swój finał w prokuraturze. Sprawę do organów ścigania oraz do UOKiK postanowiło skierować Ministerstwo Zdrowia. "Reklama wyrobów tytoniowych jest niedopuszczalna i nieważne do jak wąskiego grona osób jest kierowana oraz czy są to tylko palacze" - argumentuje resort.