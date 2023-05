Grzegorz Kępka zapytał lekarza, dlaczego w Polsce notuje się dużą liczbę nadmiarowych zgonów. Według analizy OECD od marca 2020 roku do czerwca 2022 roku w Polsce było ich 6 tys. na milion mieszkańców, w Niemczech 2 tys., a w Szwecji 700.

Prof. Fal: Nie walczymy z nałogami

Prof. Fal wyjaśnił, że m.in. Węgry i Słowacja mają wskaźniki podobne do Polski. Powiedział, że dodatkowo mamy średnią oczekiwaną długość życia o trzy do nawet pięciu lat mniejszą niż Europa Zachodnia. Ekspert powiedział, że wynika to z ogólnego stanu zdrowia Polaków i brak polityki prewencyjnej.

- Nie walczymy z nałogami, dopiero zaczynamy walczyć z następstwami chorób powodowanych przez nałogi - powiedział. Ocenił, że od najmłodszych lat dzieci powinny być uczone o szkodliwości nadmiernego picia alkoholu, czy palenia papierosów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Prof. Fal: Powinniśmy ograniczyć dostępność do alkoholu

Ekspert przypomniał, że Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego jest współautorem raportu, dotyczącego zmiany przyzwyczajeń alkoholowych w trakcie i po pandemii.

ZOBACZ: Radom. Lekarka miała 2,3 promila alkoholu. Kolejne takie zdarzenie w tym samym mieście

- Tam jasno pokazujemy punkty, w których wracamy do konsumpcji mocnego alkoholu. "Beers drinkers" piją jeszcze więcej. W związku z tym powinniśmy ograniczyć dostępność do alkoholu, przede wszystkim dostępność finansową - powiedział prof. Fal.

- Alkohol w Polsce jest za tani. To znaczy ten najtańszy alkohol jest zdecydowanie za bardzo dostępny. W związku z powyższym jest dostępny dla młodzieży, która bardzo szybko zaczyna go kupować, pić i się uzależnia - wyjaśnił.

WIDEO: Odcinek drogi ekspresowej S7 oddany do użytku. Wygodniejsza trasa na majówkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsatnews.pl