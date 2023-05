Lionel Messi zagra w przyszłym sezonie w Arabii Saudyjskiej w ramach "ogromnej" umowy - podała we wtorek agencja AFP, powołująca się na swoje źródła zbliżone do stron negocjujących transfer. Argentyńczyk dołączyłby w ten sposób, do ligi, w której od kilku miesięcy gra jego największy boiskowy rywal Cristiano Ronaldo.