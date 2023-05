Paprocka o statusie Przyłębskiej w TK: Stanowisko prezydenta jest jasne

- Mam nadzieję, że to pytanie nie padnie - odpowiedziała Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta, zapytana przez Marcina Fijołka w "Graffiti" o nadchodzącą maturę z WOS-u i spór wśród konstytucjonalistów o to, kto jest obecnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego. - To jest sprawa, którą musi rozstrzygnąć TK w ramach niezależności sądów i trybunałów - dopowiada prezydencka minister.