Pytany o tajemniczy obiekt pod Bydgoszczą, Włodzimierz Czarzasty zwracał uwagę na "chaos informacyjny". - Do tej pory właściwie nie ma jasnego stanowiska skąd to się wzięło. W związku z tym ludzie mogą się zastanawiać: a może to z Rosji, a może skądś. W takich sytuacjach, w momencie, kiedy jesteśmy krajem przyfrontowym, takie sprawy powinny być jasno ucinane. To źle służy i funkcjonowaniu państwa i budowaniu opinii - mówił.

- Duża bezradność w tej sprawie. A sprawa chyba wcale nie jest jakaś poważna, tak mi się wydaje - wskazał Czarzasty.

Taniej za paliwo. Czarzasty pyta o księży

Grzegorz Kępka pytał też o zapowiedź Orlenu, że koncern obniży ceny benzyny na majówkę, o 8 groszy za litr. - Wszystko pod publikę. Przypomnę, bo może państwo nie pamiętacie. Będziecie uprzywilejowani na poziomie 12 gr albo 8 gr, przez trzy dni. Księża na przykład, są uprzywilejowani na stacjach Orlenu bez przerwy - podkreślał Czarzasty.

- To mnie denerwuje, dlatego że księża nie płacą cła, dostają gospodarstwa, ziemię za darmo, jak kupują nieruchomości dostają 90 proc. upustu, potem tym handlują, nie płacą podatków, tylko ryczały 148 złotych kwartalnie wikary - argumentował.

- Nigdy nie byłem przeciwko wierze, ale na Boga, jestem za równością wszystkich grup wobec prawa. Dlaczego ksiądz ma płacić mniej na stacjach Orlenu - powiedział Czarzasty.

Dziennikarz zauważył, że lewica rządziła w Polsce, miała też prezydenta ze swojego środowiska i tego nie zmieniła. - Jakby lewica była mądra we wszystkich sprawach, to rządziłaby nadal. To, co schrzaniliśmy, to wiemy. Za to przeprosiliśmy, w tej chwili jest nowy rozdział - podkreślił.

