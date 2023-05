Sprawa Kamilka wyszła na jaw 3 kwietnia, kiedy służby zaalarmował ojciec dziecka. Gdy zainterweniowała policja, stan chłopca był na tyle ciężki, że musiał zostać przetransportowany do szpitala śmigłowcem.

Śledczy ustalili, że nad dzieckiem miał znęcać się 27-letni Dawid B., ojczym chłopca. Mężczyzna miał m.in. polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu.

Chłopiec w stanie śpiączki farmakologicznej

Lekarze od początku, przekazywali, że obawiają się o życie ośmiolatka. Na ciele dziecka widoczne były rozległe rany oparzeniowe, które pozostawały nieleczone przez wiele dni. Sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano się na wprowadzenie go w stan głębokiej śpiączki.

W czwartek poinformowano, że stan chłopca nadal jest bardzo ciężki - cały czas pozostaje w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii.

"U chłopca postępują choroba oparzeniowa i ostra niewydolność oddechowa oraz rozwija się ciężkie zakażenie całego organizmu" - przekazali lekarze.



"W związku z tym konieczne było wdrożenie u dziecka zaawansowanych procedur medycznych. Kamilek jest obecnie podłączony do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi" - dodano.

Otrzymał ostatnie namaszczenie

Ojciec chłopca, który regularnie odwiedza go w szpitalu, przekazał w rozmowie z "Faktem", że w ostatnich dniach stan jego syna radykalnie się pogorszył.

- Z każdą godziną jest coraz gorzej, serce wydolne jest tylko na trzy procent, mózg jeszcze pracuje. Liczę na cud i proszę o to Boga oraz wszystkich, którym zależy na moim dziecku. Módlmy się o cud i wyprośmy go dla Kamilka - powiedział mężczyzna.

- Lekarze poprosili mnie, bym mówił do synka, że to pomoże. Przytuliłem go. Potrzymałem za rączkę. (...) Kamilek płakał, on słyszał, co do niego mówię. Zobaczyłem łzy na jego oczach - dodał.

Mężczyzna poinformował również, że w ostatnich dniach chłopca odwiedził ksiądz, który udzielił mu ostatniego namaszczenia.

Bicie i przypalanie papierosami

O przerażających historii ośmioletniego Kamilka policja poinformowała na początku kwietnia. Wówczas to na prośbę biologicznego ojca, w domu pojawili się policjanci. Okazało się, że chłopiec od tygodni miał być katowany przez 27-letniego Dawida B., obecnego partnera matki. Dziecko natychmiast trafiło do szpitala, a sprawą rodziny zainteresowała się prokuratura.

Dwa dni po interwencji funkcjonariuszy, prokurator zarzucił ojczymowi, że 29 marca usiłował pozbawić życia swojego pasierba, polewając go wrzątkiem i umieszczając na rozgrzanym piecu węglowym. W ten sposób spowodował ciężkie obrażenia ciała - oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.

Podejrzanemu zarzucono też, że znęcał się nad ośmiolatkiem ze szczególnym okrucieństwem - poprzez bicie, kopanie po całym ciele oraz przypalanie papierosami i spowodowanie u niego licznych złamań kończyn oraz rany oparzeniowe.

Matka nie reagowała

W sprawie maltretowania chłopca odpowiadać przed sądem będzie także Magdalena B., matka ośmiolatka. Kobieta podejrzana jest o narażanie swego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, a także udzielenia pomocnictwa mężowi w znęcaniu się nad chłopcem. Nie reagowała bowiem na zachowania męża i nie udzieliła dziecku pomocy. Prokuratura zaznacza, że spoczywał na niej szczególny obowiązek opieki nad dzieckiem.

Dawid B. w trakcie przesłuchania, przyznał się do zarzucanych mu przestępstw, jednak odmówił składania wyjaśnień. Do winy przyznała się także matka chłopca. Oboje zostali aresztowani na trzy miesiące.

