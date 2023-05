Marta Kubacka pokazała zdjęcie blizny po operacji. Podziękowała za wsparcie

"Blizny, blizny jedne z nielicznych, które mam na swoim ciele. Prawda jest taka, gdyby nie one, mnie na tym świecie już by nie było…" - napisała żona Dawida Kubackuiego w niedzielę na Instagramie. To pierwszy jej komentarz odnoszący się do stanu zdrowia, po tym jak trafiła do szpitala walcząc o życie.

Wzruszające słowa i podziękowania skierowane zarówno do najbliższych, jak i lekarzy oraz ludzi ją wspierających w tym trudnym czasie zilustowała zdjęciem blizny, jaka została jej po ostatniej operacji.

"A teraz zaczynam życie od nowa i skupiam się wyłącznie na przyszłości." - poddsumowała.

Dawid Kubacki w połowie kwietnia poinformował, że jego żona po tygodniach walki o życie wróciła do domu ze szpitala. Podziękował za wsparcie, "modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy", podkreślając, że przed nimi jeszcze wyczerpująca rehabilitacja.

Dawid Kubacki: Żona miała sparaliżowaną całą jedną stronę ciała

Dawid Kubacki w rozmowie z reporterką "Wydarzeń" Moniką Zalewską zabrał głos na temat pobytu żony w szpitalu.- Przy wybudzaniu okazywało się, że ma sparaliżowaną całą jedną stronę ciała - opisał. Mistrz świata w skokach narciarskich przyznał, że choć jego partnerka opuściła już placówkę, cały czas potrzebuje profesjonalnej rehabilitacji. - To co się działo, zostawi swój ślad - podkreślił.

Dawid Kubacki wycofał się z ostatnich konkursów pucharu świata w skokach narciarskich ze względu na stan zdrowia swojej żony Marty. W piątek skoczek poinformował w mediach społecznościowych, że jego partnerka opuściła szpital.

- Troszkę nas w domu nie było, ale na szczęście mamy teraz spokojniejszy weekend, więc jest czas, żeby wszystko ogarnąć, odnaleźć się w domu, wrócić do właściwego rytmu - powiedział olimpijczyk w rozmowie z reporterką "Wydarzeń" Moniką Zalewską.

