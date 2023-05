Karol III zasiądzie na brytyjskim tronie niemal osiem miesięcy po śmierci Elżbiety II, której panowanie trwało 70 lat i 214 dni. To czyni królową najdłużej panującym monarchą brytyjskim oraz najdłużej panującą kobietą.

Koronacja Elżbiety II odbyła się 2 czerwca 1953 roku. Zgodnie z zapowiedzią tegoroczna uroczystość Karola III ma być skromniejsza i tańsza. O szczegółach uroczystości oraz ważnych, symbolicznych przedmiotach, które pojawią się podczas koronacji, pisze Interia.

Pierwsza od 70 lat koronacja to ważny dzień dla Brytyjczyków. Niektórzy od kilku dni śpią w namiotach, by z bliska zobaczyć to wydarzenie.

W uroczystościach weźmie udział około 100 głów państw.

Koronacja Karola III. Wydanie specjalnie w Polsat News

Transmisja wydarzeń z Londynu na antenie Polsat News od godz. 11:00. Wydanie specjalne poprowadzi Igor Sokołowski.

Gościem będzie prof. Tomasz Orłowski, były szef protokołu dyplomatycznego MSZ. W programie również rozmowa z Anną Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

WIDEO: Nocny atak rakietowy na Ukrainę. Mer Lwowa Andrij Sadowy gościem Polsat News Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/ Polsatnews.pl