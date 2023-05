Aktywiści z RPA wzywają Wielką Brytanię do zwrotu największego na świecie diamentu, podzielonego na mniejsze kamienie. Jego elementy znajdują się w berle oraz koronie, które król Karol III będzie miał w trakcie sobotniej koronacji.

Diament został odkryty w Afryce Południowej w 1905 roku. Według Royal Collection Trust, oryginalny klejnot ważył około 3106 karatów. Został podzielony na ponad setkę kamieni. Największy został nazwany Wielką Gwiazdą Afryki, a drugi co do wielkości - Drugą Gwiazdą Afryki. Większy brylant ozdabia brytyjskie berło królewskie, a mniejszy umieszczono w królewskiej koronie.

Następnie został podarowany monarchii przez rząd kolonialny w kraju, który wówczas znajdował się pod panowaniem brytyjskim.

Diament z RPA odebrany bezprawnie?

Na kilka dni przed koronacją króla Karola III, zaplanowaną na 6 maja, temat diamentu powrócił. Wielu mieszkańców RPA uważa, że tak naprawdę Wielka Brytania odebrała klejnot ich przodkom bezprawnie. Argumentują, że Wielka Gwiazda Afryki była powodem przetargów kolonialnych, a transakcje są "niemoralne".

"Diament musi wrócić do Republiki Południowej Afryki. To musi być oznaka naszej dumy, dziedzictwa i kultury" – powiedział Mothusi Kamanga, prawnik i aktywista z Johannesburga, cytowany przez gazetę "New York Post".

Mężczyzna promował internetową petycję w sprawie zwrotu diament. Podpisało się pod nią około ośmiu tysięcy osób.

Aktywista uważa, że proces dekolonizacja Afryki po zakończeniu II wojny światowej, polegający na uzyskiwaniu suwerenności przez terytoria pozostające dotychczas w posiadaniu m.in. Wielkiej Brytanii oraz formowaniu się nowych, niezawisłych państw afrykańskich, powinien polegać także na zwrocie kosztowności.

"Myślę, że Afrykańczycy zaczynają zdawać sobie sprawę, że dekolonizacja to nie tylko zapewnienie ludziom swobód, ale także zwrócenie tego, co zostało im odebrane" - dodał Kamanga.

