Dwa lata więzienia w zawieszeniu, grzywna 60 tysięcy złotych i 10 lat bez prawa wykonywania zawodu - taki wyrok usłyszał asesor z łódzkiej kancelarii komorniczej. 10 lat temu zajął on bezprawnie ciągnik rolnika spod Mławy. Poszkodowanych przez tego urzędnika było więcej. Materiał "Wydarzeń".

Prawie dziesięć lat czekania w kolejce po sprawiedliwość wystawia fatalną ocenę polskiemu wymiarowi sprawiedliwość, lecz wobec wyczynów - na szczęście już byłego - sądowego urzędnika, Michała K., ta przewlekłość to pestka - zauważa reporter "Wydarzeń" Michał Kwiatkowski.

- Orzeka się łączną karę pozbawienia wolności na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 60 tys. złotych - przekazała sędzina Sądu Rejonowego w Łodzi Ewa Jaworska-Głosek. - A także zakaz wykonywania zawodu komornika na okres 10 lat - dodała.

Wyrok zapadł między innymi za bezprawne zajęcie ciągnika należącego do rolnika spod Mławy - Rafała Zaremby. Był on jedną z pierwszych ofiar niesławnego tandemu komornik-asesor. Na ogłoszenie wyroku poszkodowany przyjechał do Łodzi.

Okoliczności tamtej komorniczej samowoli były skandaliczne. Dłużnikiem był bowiem sąsiad, który mieszkał pod innym adresem.

Rafał Zaremba w ubiegłym roku w procesie cywilnym wywalczył od nieuczciwych urzędników 90 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Bulwersujące egzekucje komornicze doprowadziły do zmiany przepisów

Wyroki w zawieszeniu usłyszało również sześciu pomocników asesora. Poszkodowanych kancelarii komorniczej było bowiem więcej.

Szereg bulwersujących egzekucji doprowadził do zmiany przepisów. W 2014 roku ciągnik Radosława Zaremby został natychmiast sprzedany w komisie poniżej wartości. Dziś rolnik miałby dwa tygodnie na odwołanie.

- To było tak, jakby przychodził do nas bandyta - powiedziała o działaniach komornika Lidia Staroń, która jest senatorką zaangażowaną w zmianę przepisów. - Teraz jest nagranie. To nie jest już tylko słowo przeciwko słowu - dodała.

Obecnie każda interwencja musi też być rejestrowana na filmie. Materiał nagrywa z mocy prawa komornik, a nie właściciel zajmowanych dóbr.

