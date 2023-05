"Gazeta Lubuska" opisała historię kobiety, która przez kilka dni nie mogła załatwić formalności związanych ze śmiercią swojej matki.

84-latka zmarła po południu w piątek 28 maja. Ponieważ zbliżał się weekend, a w poniedziałek było Święto Pracy, córka seniorki mogła udać się do urzędu stanu cywilnego po akt zgonu najwcześniej we wtorek 2 maja.

Nie mogła pochować matki. Urzędnicy mieli wolne

Niestety, gdy kobieta przyszła do urzędu "pocałowała klamkę". Jak się bowiem okazało, z powodu majówki urzędnicy mieli wolne również tego dnia.

- Na drzwiach była kartka, że "decyzją prezydenta miasta 2 maja urząd jest nieczynny". Trzeba więc było czekać, aż skończy się długi weekend - relacjonowała pani Maria.

ZOBACZ: Pogrzeby coraz droższe. Ministerstwo rozważa podniesienie zasiłku

Dokument niezbędny do zorganizowania pogrzebu udało się zdobyć dopiero w czwartek rano, czyli 136 godzin po śmierci 84-latki. To bardzo utrudniło przygotowania do pogrzebu.

- Gdziekolwiek nie poszłam, odbijałam się od ściany. Kremacji nie można było załatwić, bo potrzebny jest akt zgonu. Nawet księdza wcześniej nie mogłam poprosić o pogrzeb, bo on też potrzebuje tego dokumentu - opisywała córka zmarłej.

Dodatkowe koszty

Kobieta stwierdziła również, że z powodu "urlopu" urzędników musiała ponieść dodatkowe koszty.

- Przez zamknięty urząd, ciało dłużej musiało leżeć w chłodni. To podnosi koszty. Mi jednak nie chodzi o pieniądze, a o nerwy, które straciłam - tłumaczyła pani Maria.

Lokalne media podkreślają, że w tym roku po raz pierwszy urząd był zamknięty drugiego maja. Do tej pory zawsze był czynny tego dnia.

ZOBACZ: Trumna wypadła z karawanu pogrzebowego. Media obiegły nagrania

- Przekazujemy wyrazy ubolewania z powodu śmierci bliskiej osoby. Prosimy o przekazanie uwag dotyczących formalności związanych z pogrzebem. Wyjaśnimy je i prześlemy odpowiedź - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Na szczęście później wszystko obyło się już bez komplikacji. Pogrzeb 84-latki odbył się w piątek - niemal tydzień po jej śmierci.

WIDEO: Matura 2023: Język angielski. Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ml/ Polsatnews.pl