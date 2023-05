W programie "Dzień na świecie" India Hicks wspomniała momenty, gdy Karol III spędzał wakacje na Bahamach, gdzie mieszkała z rodziną.

- Kiedy przyjeżdżał to były bardzo prywatny pobyt. Nie było mediów, nie było żadnego zewnętrznego wpływu, więc naprawdę mógł się zrelaksować i mieć przyjemne wakacje bez nachodzenia i ataków prasy - mówiła.

Król Karol III prywatnie. "Będziemy w bezpiecznych rękach"

Hicks została zapytana, jaki jest król Karol III prywatnie. - To co jest dla nas bardzo istotne, to że zachowanie publiczne jest takie samo jak zachowanie prywatne - mówiła w rozmowie z Agnieszką Laskowską.

- Myślę, że to dla nas dobre, że mamy monarchę, który obejmuje tron i jest w stanie dostosować się do czasu. On wie doskonale, jak ważna jest tradycja, ale wie również, że musimy zmodernizować monarchię, a żeby to się udało wymaga to pewnej osobowości i pewnej równowagi. Myślę, że będziemy w bezpiecznych rękach, monarchy, który rozumie, co jest potrzebne - zaznaczyła.

We wrześniu córka chrzestna Karola III udzieliła wywiadu reporterce Polsat News Agnieszce Laskowskiej, w którym podzieliła się osobistymi historiami związanymi z rodziną królewską. Całość można przeczytać TUTAJ.

Koronacja Karola III

W sobotę, 6 maja Karol III zostanie koronowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz pozostałych królestw Wspólnoty. Formalnie Karol przejął obowiązki po śmierci matki królowej Elżbiety.



Uroczystość odbędzie się w Opactwie Westminsterskim. Zgodnie z zapowiedziami brytyjskich mediów, koronacja będzie wydarzeniem skromniejszym niż podczas ceremonii koronacji jego matki. Więcej informacji na temat szczegółów uroczystości można przeczytać TUTAJ.

