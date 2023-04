Włoska policja skarbowa weszła we wtorek do siedziby Gucci w Mediolanie. Jak informuje Reuters, chodzi o dochodzenie Unii Europejskiej związane z naruszeniem praktyk biznesowych.

W siedzibie firmy pojawili się funkcjonariusze Guardia di Finanza oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej. Również we wtorek KE opublikowała oświadczenie, w którym poinformowała o nalotach organów antymonopolowych na firmy z sektora modowego. Akcje miały zostać przeprowadzone w kilku krajach.

KE w komunikacie nie wymienia nazw przedsiębiorstw. O nalocie na siedzibę Gucci poinformował Reuters. Przedsiębiorstwo modowe zajmuje się między innymi produkcją torebek i wyrobów skórzanych.

Firma należy do francuskiej spółki Kering, a ta odmówiła komentarza w sprawie. Dokładniejszych informacji nie chciała też przekazać Komisja Europejska.

Komisja Europejska o przepisach antymonopolowych

Nieco więcej informacji o zakresie prowadzonych dochodzeń pojawia się w oświadczeniu KE. "Komisja obawia się, że zainteresowane przedsiębiorstwa mogły naruszyć unijne przepisy antymonopolowe, które zakazują karteli i restrykcyjnych praktyk biznesowych" - czytamy na stronie Komisji.

"Niezapowiedziane kontrole są wstępnym krokiem dochodzeniowym w przypadku podejrzenia praktyk antykonkurencyjnych" - dodaje organ.

KE zaznacza jednak, iż "fakt, że Komisja przeprowadza takie kontrole i wysyła formalne wezwania do udzielenia informacji, nie oznacza, że ​​przedsiębiorstwa są winne antykonkurencyjnego zachowania ani nie przesądza o wyniku samego dochodzenia. Komisja szanuje prawo do obrony, w szczególności prawo przedsiębiorstw do bycia wysłuchanymi w postępowaniach antymonopolowych".

