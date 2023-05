Opozycyjny dziennikarz Raman Pratasiewicz został skazany przez sąd w Mińsku na osiem lat więzienia. W przeszłości był współredaktorem kanału Nexta, który białoruskie władze uznały za "ekstremistyczny" - w 2022 roku serwis zaliczono do "organizacji terrorystycznych", zaś Pratasiewicza określano jako "terrorystę".

Wyroki w sprawie redaktorów kanału Nexta wydał sąd w Mińsku. Raman Pratasiewicz został skazany na osiem lat pozbawienia wolności, dwaj redaktorzy Sciapan Puciła i Jan Rudzik otrzymali zaocznie kary 20 i 19 lat więzienia.

Fizycznie w procesie uczestniczył w nim tylko Pratasiewicz. Pozostali przebywają poza Białorusią i byli sądzeni zaocznie, w ramach "postępowania nadzwyczajnego".

Dziennikarzy skazano za popełnienie co najmniej 1 586 przestępstw - podała państwowa agencja informacyjna BelTA. Zarzuty dotyczyły m.in. organizowania masowych zamieszek, przygotowywania akcji naruszających porządek publiczny, nawoływania do sankcji wobec Białorusi, tworzenia lub kierowania grupą ekstremistyczną i spisku w celu przejęcia władzy.

Okoliczności aresztowania dziennikarza wywołały międzynarodowe oburzenie

Raman Pratasiewicz to były współredaktor opozycyjnego kanału Nexta. Białoruskie władze uznały go za "ekstremistyczny" - w 2022 roku zaliczono serwis do "organizacji terrorystycznych", zaś Pratasiewicza określano jako "terrorystę".

Przed wyrokiem zatrzymany były współredaktor Nexty skrytykował dawnych współpracowników z kręgów opozycyjnych. Przed procesem przekazał, że "w pełnym zakresie przyznaje się do winy".

Okoliczności aresztowania Raman Pratasiewicz w maju 2021 roku wywołały międzynarodowe oburzenie i spowodowały sankcje Unii Europejskiej wobec Alaksandra Łukaszenki.

Opozycyjny dziennikarz leciał z Grecji na Litwę, gdy białoruska kontrola ruchu lotniczego skierowała samolot na lotnisko w Mińsku na podstawie fałszywego alarmu bombowego. Raman Pratasiewicz został aresztowany i zatrzymany wraz ze swoją dziewczyną.

