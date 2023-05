Ława przysięgłych skazała Alexis Avila za próbę popełnienia morderstwa pierwszego stopnia i znęcanie się nad dzieckiem - przekazał portal NBC.

Nastolatka porzuciła noworodka na śmietniku mieście w Hobbs, w stanie Nowy Meksyk, 7 stycznia 2022 roku. Dziecko po pięciu godzinach uratował przypadkowy przechodzień.

"To, co zrobiłam, było złe. Muszę przeprosić moje dziecko"

Avila, która miała wtedy 18 lat, powiedziała policji, że nie wiedziała, że jest w ciąży aż do dnia przed porodem.

- Wiem, że to, co zrobiłam, było złe - powiedziała nastolatka w sądzie. - Muszę przeprosić za to moje dziecko - dodała.

Alexis Avilii groziło 18 lat więzienia. Prokurator Dianna Luce z piątego okręgu sądowego określiła czyn 19-latki "szczególnie haniebnym przestępstwem". Podkreśliła, że "dziecko przeżycie podczas tak niskich temperatur zawdzięcza przypadkowym ludziom".

Prawo stanu Nowy Meksyk pozwala oddać dziecko do 90 dni po urodzeniu do "miejsc bezpiecznego schronienia" bez oskarżenia o porzucenie dziecka.

