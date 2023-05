W poniedziałek na wrocławskim rynku po raz 21. podjęto próbę ustanowienia rekordu w zagraniu utworu przez jak największą liczbę gitarzystów i gitarzystek.

Tym razem piosenka "Hey Joe" Jimiego Hendrixa została odegrana przez 7967 osób. Tym samym pobito zeszłoroczony gitarowy rekord świata - utwór zagrało o 291 osób więcej niż w 2022 roku.

- Mamy to. Wrocław miastem gitary! Było po prostu rewelacyjnie. Choć pamiętajmy, że to nie rekord jest najważniejszy, tylko wy, ta wspaniała atmosfera, to serce do grania, które wnosicie tutaj przyjeżdżając z daleka – powiedział Leszek Cichoński, pomysłodawca wydarzenia.

WIDEO: Gitarowy rekord świata we Wrocławiu

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Gitarowy rekord świata. Na scenie zaproszeni artyści

Co roku w próbie pobicia rekordu biorą udział zaproszeni artyści. Tym razem we Wrocławiu zagrali m.in. Steve Vai, Michael Angelo Batio czy zespół Lordi. Na scenie pojawili się także m.in. Kamil Bednarek oraz Mrozu.

Oprócz bicia rekordu, w poniedziałek we Wrocławiu zorganizowano koncerty, warsztaty i konkursy.

WIDEO: Petro Poroszenko: Nie możemy przeprowadzić kontrofensywy. Czekamy na decyzję UE Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an/polsatnews.pl