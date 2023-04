- W Warszawie są jeszcze co najmniej trzy budynki nielegalnie zajmowane przez Federację Rosyjską. Trzeba bezwzględnie działać - powiedziała w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii" posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska. Dodała, że Federacja Rosyjska zalega miastu stołecznemu 31 mln zł za użytkowanie budynku szkoły przy ul. Kieleckiej.

W sobotę warszawski ratusz przejął budynek rosyjskiej szkoły średniej przy ul.Kieleckiej na Mokotowie. Rząd i władze miasta uznają, że zajmowany jest niezgodnie z prawem. W sobotę rano zjawili się tam miejscy urzędnicy w asyście policji. Czynności egzekucyjne prowadził komornik.

- Ta konkretna placówka nie jest placówką dyplomatyczną, ani nie jest też szkołą w konkretnym rozumieniu. Na miejscu okazało się, że budynek jest zamieszkiwany. Część sal jest przerobiona na mieszkania i przebywało tam aż 27 osób. Te osoby opuszczały wczoraj szkołę - powiedziała posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska.

ZOBACZ: Rosjanie byli przy Nord Stream przed eksplozją. Mieli sprzęt podwodny

Dodała, że to przejęcie budynku przy ul. to "konsekwentne działanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego", a miasto przejmuje lokale "nielegalnie zajmowane przez władze Federacji Rosyjskiej".

WIDEO: "Śniadanie Rymanowskiego" o przejęciu budynku warszawskiej szkoły

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Przejęcie rosyjskiej szkoły w Warszawie. "Jeszcze co najmniej trzy budynki"

- Federacja Rosyjska zalega z opłatami za korzystanie z tego budynku aż 31 mln złotych. Te środki powinny pracować na mieszkańców Warszawy - powiedziała.

Posłanka stwierdziła, że taki budynek mógłby zostać wykorzystana jako placówka edukacyjna dla dzieci, które uczą się w Warszawie "przy obecnej kumulacji roczników". Zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska złoży wniosek do wojewody, by Skarb Państwa przekazał placówkę do użytku dla uczniów.

- W Warszawie są jeszcze co najmniej trzy budynki nielegalnie zajmowane przez Federację Rosyjską. Trzeba bezwzględnie działać - podsumowała.

WIDEO: Ukraina wystosowała notę dylomatyczną do polskiej ambasady. Powodem zboże Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/Polsat News