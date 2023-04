Incydent miał miejsce we wtorek późnym wieczorem ok. 800 km na południe od Hawajów. Centrum Koordynacji Ratownictwa w Honolulu otrzymało ok. godz. 23 informację o pasażerze wycieczkowca Quantum of the Seas, który znalazł się za burtą.

"Załoga statku przez od razu rozpoczęła poszukiwania mężczyzny. Do wody zrzucono sześć kół ratunkowych" - podkreśliła w oświadczeniu amerykańska straż przybrzeżna.

Po sześciu godzinach wycieczkowiec musiał zawrócić do portu w miejscowości Kapolei w celu uzupełnienia paliwa. Na miejsce zdarzenia wysłano w środę z samego rana samolot wojskowy. Jak dotąd nie udało się jednak odnaleźć mężczyzny.

Australijczyk wypadł za burtę na Pacyfiku. Operator statku wydał oświadczenie

Wycieczkowiec Quantum of the Seas wypłynął z Brisbane w Australii 12 kwietnia. Statek ma przybyć do Honolulu na Hawajach 28 kwietnia.

Dochodzenie w sprawie wszczęły amerykańskie służby. Jak dotąd nie ujawniono, w jaki sposób mogło dojść do wypadku. Oświadczenie w sprawie incydentu zabrał operator jednostki, firma Royal Caribbean.

"Podczas rejsu przez Pacyfik pasażer Quantum of the Seas wypadł za burtę. (…) Ściśle współpracujemy w tej sprawie z lokalnymi władzami" - podkreślono w komunikacie.

