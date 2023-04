Do kolejnego potężnego wstrząsu w Turcji może dojść w każdej chwili - ostrzegają sejsmolodzy. Jego siła może mieć magnitudę nawet 6,8. W bezpośrednim zagrożeniu znajdą się mieszkańcy i tysiące turystów w Elazig, Malatya i Adıyaman, a także Sanliurfy, Diyarbakır i Gaziantep. Tymczasem co trzeci Polak, który w tym roku wybiera się na wakacje za granicę, planuje podróż właśnie do Turcji.

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Kalifornii w USA przeprowadzili badani teledetekcyjne i ocenili, że naprężenia w skałach pod regionem Pyturge w południowo-wschodniej Turcji nie zostały w pełni uwolnione podczas ostatnich wstrząsów i wciąż się pogłębiają.

Oznacza to, że do odprężenia może dojść w każdej chwili, a wówczas bardzo silny wstrząs jest nieunikniony. Jego magnituda może dochodzić do 6,8. W bezpośrednim zagrożeniu znajdą się mieszkańcy i turyści w Elazig, Malatya i Adıyaman, a także w Sanliurfy, Diyarbakır i Gaziantep.

Najtragiczniejsza katastrofa w historii Turcji

6 lutego w Turcji i Syrii doszło do tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi. Zginęło w nim nawet 60 tys. osób, a ponad 120 tys. zostało rannych. Była to najtragiczniejsza klęska żywiołowa we współczesnej historii Turcji. Wiele miejscowości w południowo-wschodnich regionach kraju zostało dosłownie zmiecionych z powierzchni ziemi. Straty materialne sięgnęły astronomicznych 80 miliardów dolarów.

Pierwszy wstrząs wystąpił o godzinie 4:17. Hipocentrum znajdowało się w odległości 33 km od tureckiego miasta Gaziantep na głębokości 17,9 km, a magnituda wynosiła 7,8. Wstrząsy wtórne osiągały magnitudę do 6,7.



Były to - obok trzęsienia ziemi z 1939 roku - najsilniejsze wstrząsy w historii tureckich pomiarów. Tego samego dnia o godzinie 13:24 odnotowano, już podczas akcji ratunkowych po pierwszym kataklizmie, drugą falę wstrząsów o magnitudzie 7,7 z epicentrum około 79 km na północny wschód od miasta Kahramanmaraş. Wstrząsy nawiedziły także północno-zachodnią Syrię.

Trzęsienie było odczuwalne także na Cyprze, w Iraku i Libanie. Wstrząsy zarejestrowały również sejsmografy w Polsce, w województwie małopolskim i w podkarpackim.

Polacy jadą na wakacje do Turcji

Po katastrofie wielu Polaków zaczęło się zastanawiać, czy wybór tego kraju na wymarzony odpoczynek jest dobrym pomysłem. Niektórzy wycofali się, tracąc wpłacone zaliczki. Inni z niepokojem czekają na rozwój wydarzeń. Tymczasem ze statystyk biur podróży wynika, co trzeci Polak, który w tym roku wybiera się na wakacje za granicę, planuje podróż właśnie do Turcji.

Wprawdzie najchętniej wybierane przez Polaków miejscówki - czyli Bodrum, Stambuł i Antalya - znajdują się z dala od obecnie przewidywanych epicentrów wstrząsów, to jednak wszystkie te kurorty są zagrożone silnymi trzęsieniami ziemi.

Prawie cała Turcja jest bowiem położona w strefie aktywnej sejsmicznie, gdzie dochodzi do jednych z najsilniejszych, najbardziej zabójczych i niszczycielskich trzęsień ziemi w skali całego świata. Pocięta jest uskokami, które biegną przez zachodnie, wschodnie, północne i środkowo-południowe obszary kraju.

Czy Kapadocja jest bezpieczna?

Najmniejsze zagrożenie wstrząsami obejmuje jedynie regiony środkowo-zachodnie, w tym stolicę Ankarę, a także obszary położone na południe i południowy wschód od niej, w tym Kapadocję. To jedyny popularny region wśród polskich turystów, który jest względnie bezpieczny.

Najbardziej niebezpieczny jest natomiast Stambuł. Tureccy naukowcy, którzy wtórują swoim kolegom z całego świata, są zdania, że kolejne wielkie trzęsienie ziemi nawiedzi właśnie to miasto położone na pograniczu Europy i Azji.

W zagrożeniu znajdzie się życie milionów ludzi i rzesze turystów. Nikt nie potrafi przewidzieć, kiedy to się stanie, ale wystarczy, by ziemia trzęsła się przez kilkanaście sekund, a runąć mogą tysiące budynków.

Mimo, że według tureckich norm budowlanych wieżowce mają być odporne na silne wstrząsy, to jednak ostatnie wstrząsy uświadomiły wszystkim, że nie jest to prawdą, a skutki kataklizmu mogą się okazać katastrofalne.

