Niecodzienna interwencja pracowników Animal Care and Control Team of Philadelphia (ACCT) miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Specjaliści zostali wezwani do mieszkania kobiety o imieniu Yali, która rozstała się ze swoim mężem. Mieszkanka Filadelfii zaalarmowała służby, że w piwnicy jej domu znajduje się aligator.

ZOBACZ: USA: Żółw na głowie aligatora. Podróżnik pokazał niezwykłe zdjęcie

Dwuipółmetrowy gad o imieniu Bick Mack mieszkał w tym miejscu od 10 lat. Kiedy kobieta rozstała się z mężem, który sprowadził do domu aligatora, postanowiła się pozbyć zwierzęcia. Amerykanka przekazała, że nie ma z nim nic wspólnego, a aligator nie był karmiony od miesiąca.

- Mój mąż miał go od małego. Sprowadził go w 2011 roku - podkreśliła w rozmowie ze stacją CBS.

USA: Trzymali aligatora w piwnicy. "To bardzo mądre zwierzęta"

W stanie Filadelfia trzymanie aligatorów jako zwierząt domowych jest nielegalne. Pracownicy ACCT przekazali jednak, że nie zamierzają zgłaszać sprawy organom ścigania, aby nie zniechęcać ludzi do szukania pomocy.

ACCT Philadelphia Aligator został zabrany przez służby

- W drzwiach do piwnicy było takie małe okienko, jak do celi więziennej. Kiedy zajrzeliśmy do środka, bardzo się zasmuciliśmy. To bardzo mądre zwierzęta, zasługują na więcej - podkreśliła Sarah Barnett z ACCT.

Aligator mieszkał na wybiegu z małym basenem i lampami grzewczymi. Specjalistka opisała, że został zabrany do specjalnego ośrodka. - Powiedzieliśmy mu, że zabieramy go w lepsze miejsce i wydawał się nam wdzięczny - stwierdziła Barnett.

ACCT Philadelphia Big Mack trafi do rezerwatu na Florydzie

Big Mack ma docelowo trafić do rezerwatu Jupiter Alligator and Wildlife Sanctuary na Florydzie. - Mają tam niesamowite baseny dla aligatorów. Zwierzęta mogą tam normalnie funkcjonować - podkreśliła specjalistka.

jkm/ sgo/polsatnews.pl